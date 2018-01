Mujer sustituirá a conductor de tv acusado de acoso en EU

Una mujer reemplazará al famoso presentador de televisión de Estados Unidos Matt Lauer, despedido por acusaciones de acoso sexual, informó el martes la cadena NBC News.

Hoda Kotb, quien sustituyó a Lauer desde su salida en noviembre tras una serie de denuncias de "conducta sexual inapropiada", será oficialmente la presentadora del programa matutino The Today Show junto a Savannah Guthrie, quien acompañaba a Lauer.

"Debe ser la decisión más popular que ha tomado NBC News", dijo Guthrie en su cuenta de Twitter tras conocerse la titularidad de Kotb.

'Historic and so deserved' Congratulations pour in for TODAY co-anchor @HodaKotbhttps://t.co/7hJXbPFd6dpic.twitter.com/qLjXcjRPEL