Abordan con humor la cruda realidad de la frontera

México

Apelando al realismo para que la gente se sienta reflejada, la segunda temporada de Run Coyote Run apuesta por reflejar la belleza de la frontera norte de México, sin ocultar los problemas que se viven, incluido el fraude electoral, el narcotráfico y la violencia.

El equipo de producción ha filmado por cinco semanas en una bodega de la colonia Arenal, donde el set se ha montado en un banco estadunidense. Y es ahí donde precisamente se realiza la acción.

El murmullo se rompe cuando el claquetista expresa a “20214-4 toma 2”; en seguida, el director Gustavo Loza grita “Acción” y un par de asaltantes entran, uno de ellos interpretado por Facundo.

“Dame el dinero”, dice en inglés mientras forcejea con los protagonistas, Harold Torres (Gamaliel) y Eivaut Rischen (Morris).

En un receso, Loza, Torres y Rischen, junto a la actriz Norma Angélica (Doña Lupe), platicaron con ¡hey! y destacaron que esta temporada es más realista y tiene mucha más acción, sin perder el toque de comedia que la caracteriza.

El director mencionó que hay dos grandes diferencias con la primera temporada: por un lado, van a tener más locaciones en México y Estados Unidos, desde El Pinacate y Gran Desierto de Altar, La Rumorosa y Puerto Peñasco, hasta Las Vegas y Nueva York; además, subieron el tono “tres rayitas”, destacó Loza.

“Arrancamos en Naco, Sonora, pero le dimos mucho juego al noroeste de la República, son lugares espectaculares; por otro lado, hay más acción y violencia sin perder la esencia que es la comedia”, indicó.

Destacó que el público pide más peripecias, pues “le gusta tener revancha aunque sea en ficción”; por ello, vuelven con temas como la trata de órganos, el fraude electoral, los narcocandidatos, la violencia contra periodistas, la explotación de la fauna y conflictos internacionales.

“Esta serie no es de narcotraficantes, nunca lo ha sido, pero sí es contexto; si nos están pidiendo realismo, no podemos filmar una serie en la frontera mexicana y hacer como que no existen todos estos problemas”, añadió el realizador.

Eivaut Rischen compartió un capítulo: “Gamaliel y yo vamos a rescatar delfines que fueron capturados para llevarlos a un zoológico en Estados Unidos”.

Harold Torres consideró que la serie es diferente a otras porque no platea una cuestión de buenos y malos, sino la vida de “dos tipos que quieren ayudar a un chingo de gente en un lugar muy crítico, que es una frontera, con complicaciones muy reales”, destacó el actor.

Este 2018 es año electoral en México, por lo que será otro tema y Norma Angélica (Doña Lupe) será la encargada de llevarlo al máximo, al lanzarse como candidata a la presidencia municipal de Naco y enfrentar un fraude.

“Creo que todos los mexicanos hemos observado durante 80 años lo improductivo de muchos puestos del servicio público; entonces, creo que Run Coyote Run va a transparentar estas cosas, de una manera ligera, haciéndolos reír”, expresó.

LUDWIKA PALETA, UNA DE LAS INVITADAS ESPECIALES

Gustavo Loza comentó que Cristian Castro ya acudió a un par de llamados y que participará en tres capítulos, cantando en la boda de uno de los personajes, pero al coquetear con las mujeres equivocadas se meterá en un lío.

Dolores Heredia se suma al elenco como una periodista que sufre un atentado en Veracruz y huye a la frontera; mientras Ludwika Paleta será una reportera rusa enviada para distraer la atención del conflicto de su país con Ucrania.

Enoc Leaño, Diego Cataño y Emma Escalante también se han integrado a la serie.