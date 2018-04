Urinetown celebra final de temporada

Ciudad de México

Con aplausos, ovaciones y elogios fue como se vivió la última función de Urinetown el musical bajo la producción de Juán Torrés en el Teatro Milán; lugar donde tanto Miguel Septién director de la puesta escénica y los actores de la misma expresaron su emoción a través de lágrimas y mensajes de agradecimiento.

"Disculpen mi voz, quiero agradecerles a todos por estar aquí en este momento tan especial para nosotros después de casi dos años de cartelera; como artistas elegimos esta manera para contar historias con la intención de vivir en un mundo mejor porque creemos que todos podemos cambiar al mundo desde nuestra trinchera", comentó Miguel Septién.

Mientras que Mónica Huarte y Andrés Zuno, los padrinos del festejo, aprovecharon para aplaudir el talento de Ícaro, la compañía teatral independiente que dirige Septién.

"Wow hace mucho que no sentía algo así en una obra, qué emoción nos hicieron vibrar chicos gracias por recordarnos la pasión con la que se entregan al sueño de hacer teatro", dijo Huarte previo a la develación de la placa por el final de temporada.



Por su parte, Andrés Zuno, les deseo muchos más montajes en su carrera: "Chicos sé que han luchado por estar aquí y me emocionó mucho verlos, deseo que sean muchos más los musicales en los que participen, no lo dejen sigan adelante con ese gran talento y pasión", comentó Zuno en el evento, que llenó la sala del teatro con familia y amigos del elenco.



ERV