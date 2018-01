Triunfa "La señora presidenta" en su nueva precampaña

México

Antes de subir al poder en el escenario del Teatro Aldama, La señora presidenta triunfó en su precampaña, superó el récord de preventa de boletos para sus primeras funciones, que arrancan el 2 de febrero.

Los mexicanos respondieron una vez más al llamado de Martina y Martín, los mellizos protagonistas, que serán encarnados por Héctor Suárez.

“Las expectativas son muy altas, tan es así que es la puesta en escena que ha roto el récord de preventa en taquilla, como obra hablada de Alejando Gou. Quiere decir que desde el concepto publicitario, donde empezamos a proponer que uno de los hermanos cargara al otro, el color del logo contra el color de fondo, algo se ha hecho adecuadamente.

“Es el protagonista conveniente, con la publicidad apropiada, en los canales correctos, en el momento oportuno, en el teatro ideal; quiere decir que la premisa es buena, por lo que la obra le produjo a la gente las grandes carcajadas, y quiere ver si les genera lo mismo o algo renovado y mejor esta reposición”, compartió Guillermo Wiechers, productor ejecutivo, a ¡hey!

Suárez abraza también el compromiso. El primer actor que aprendió el oficio de grandes maestros como Marcel Marceau, manifestó que buscó al lado de su director, Héctor Suárez Gomís, su hijo, dar vida a una Martina propia de una comedia del arte, con respeto por su origen regiomontano.

“Los tiempos cambian, esta obra se empezó a representar hace 20 años México es otro, la obra es un vodevil francés, es una adaptación de lo que escribieron Jean-Jacques Bricaire y Maurice Lasaygues (1981) para que cualquier actor; en cualquier parte del mundo lo represente, no nada más uno. No dudo que mi compañero Gonzalo Vega fue excelente, porque era un actor bueno.

“De los pocos que he respetado siempre, pero esta será una versión diferente a lo que hizo él (…) Me ha costado trabajo, porque lo más fácil es hacer una norteña, pero es una regia, está educada en Monterrey, su hermano en CdMx; no quiero que se filtren personajes como Zoila, el General Z, me ha costado para que en un plan intermedio se escuche como una regia”, explicó Suárez.

El histrión compartió que su rol no tiene que ver con la política. Es una señora “trabajadora en una empresa y se queja de Hacienda, por lo que veo en todas partes y todos los tiempos pasa”, así que esas similitudes fueron aprovechadas para “aventarnos una rasurada de todo lo que está ocurriendo, hay mucha tela de donde cortar, los mejores cómicos son los políticos”, agregó.

Además del éxito en avanzada con su récord, Héctor Suárez Gomís atesorará que este texto es el primero que dirige sin haberlo escrito, pero más aún la nueva oportunidad de trabajar con su papá: “Que él acepte todo lo que digo es un premio, si se me ocurre algo, si le digo: ‘papi, así no lo hagas, mejor de esta manera’, y que lo haga es un triunfo”.

CLAVES

LO QUE NO FUE

Héctor Suárez está feliz con su carrera actoral; sin embargo, hubo una obra y un rol que serán siempre asignaturas pendientes.

“Lo que me falta, ya no se pudo; me hubiera gustado hacer El hombre de La Mancha o a un boxeador, pero estoy satisfecho con lo hecho”, contó.

Está a la espera de la filmación de una película en Los Ángeles, pero “con el imbécil, cretino, cara de nalga de mandril de Donald Trump no podemos entrar a trabajar”, mencionó.

ALEJANDRO GOU DICE NO A LA PIRATERÍA

Alejandro Gou, productor general de La señora presidenta, enfatizó en lo necesario que es traer de regreso este montaje, que bajo la batuta de Gonzalo Vega duró 23 años en cartelera (junio 1991 a diciembre 2014), con la peculiar apreciación de Suárez Gomís y la maestría actoral de Héctor Suárez.

“Admiro y respeto a Gonzalo Vega, trabajé con él, le hice varias giras, fue un superactor, hizo La señora presidenta muy bien, agotó (funciones) 12 años; pero los right holders de Francia me hablaron para ofrecerme la obra, la acepté hacer, tengo todos los derechos del IMPI, Indautor y la Sogem, porque siempre navego con la bandera de no piratería”, expresó Gou.

El elenco de la puesta en escena se completa con las actuaciones de Michelle Vieth, Anna Ciocchetti, Tanya Vázquez, Eduardo España y Ricardo Fastlicht.