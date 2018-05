“Es muy complicado hacer teatro”, dice Rubén Lara

México

Rubén Lara fue uno de los padrinos de lujo en la celebración por las 400 representaciones de La estética del crimen; el productor destacó el poder de la obra para atrapar a cualquier tipo de audiencia, y calificó como una hazaña su permanecía en cartelera.

“Fue maravilloso ver esta obra, es un honor ser invitado, 400 funciones no son nada fáciles en el teatro de México, en estos tiempos llegar a ese número es una hazaña; admiro mucho a todos los que hacemos esto, porque es muy complicado hacer teatro”, dijo en entrevista dentro de las instalaciones del Centro Teatral Manolo Fábregas.

Entre el aplauso y la risa de un público conformado en su mayoría por adolescentes, la comedia se presentó ayer con un elenco conformado por Carlos Rangel, Ceci Ponce, Miguel Conde, Natalia Saltiel, Omar Medina y Mario Alberto Monroy.

La puesta en escena adentró al público a la investigación policiaca para encontrar al asesino de la gran pianista Isabel Pratt, quien falleció en su departamento, ubicado arriba de la prestigiada estética Tony’s, de Polanco.

En un momento clave de la obra, los dos policías encargados del caso permitieron al público “interrogar” a los personajes implicados; en esta ocasión, aunque los asistentes eran estudiantes, dejaron atrás la pena y participaron sin dudar, borrando los prejuicio que ellos mismos murmuraban a su llegada sobre que el teatro es aburrido o tedioso, y mostrando la eficacia de la historia.

“La obra ya la conocía cuando la pusieron la primera vez, yo creo ustedes todavía no nacían (risas), creo que es de esas obras que son efectivas y gustan mucho a todo el público, porque participan, son de las pocas obras que hacen que el público se meta; me gustó mucho esta versión, creo que hacen una gran labor”, añadió Lara.

Un par de señoras mayores, una joven madre, un niño pequeño y dos jóvenes adultos también levantaron la mano para hablar; cuando los actores pedían la intervención de los presentes, el recinto retumbaba con “sí”, “no” y explicaciones para reconstruir los hechos; pero las carcajadas fueron las que inundaron el Teatro Fernando Soler a lo largo de toda la obra. “Los vi a todos divertirse mucho”, mencionó hacia el público el estilista Alfredo Palacios, al subir al escenario para develar la placa de las 400 representaciones al lado de Rubén Lara.

El también conductor fue el segundo padrino de lujo, invitado por su relación con la trama de la obra. “Me da mucho gusto que me hayan invitado, porque además iba acorde con la obra, me gustó, me gustó”, comentó.

Arriba del escenario y luego de felicitar a la producción por su logro, Lara bromeó que deberían ponerle el nombre del reconocido estilista al salón de belleza de la puesta en escena. “No andes de hocicón”, contestó entre risas Palacios y agradeció su mención en uno de los diálogos.

Luego, parte del elenco entregó un diploma como estilista a Lara y un doctorado en belleza a Palacios; además de reconocer su ayuda “para encontrar al culpable”, y sumarse a la familia que lleva 15 meses en cartelera.

Recordando a Fela

Los integrantes de la puesta dedicaron la función a la productora y empresaria teatral Fela Fábregas, quien falleció el pasado 10 de mayo.

Aunque La estética del crimen anuncia que está en fin de temporada, aún no tiene fecha de cierre, pues espera complacer a todo el público que quiere verla.

Parte del elenco entregó un diploma como estilista a Lara y un doctorado en belleza a Palacios.