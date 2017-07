"Amor eterno", ¡sí se pudo!

México

En el teatro San Rafael reinó el ambiente festivo del regreso de Amor eterno, entre pelotas blancas y una lluvia de papelitos, el productor Omar Suárez y elenco, encabezado por Natalia Sosa, Bobby Pulido y Pablo Montero, agradecieron por partida triple: el aplauso de pie del público, su primera función y que “¡sí se pudo!”. En esta ocasión personal de la delegación Cuauhtémoc no detuvo el desarrollo del montaje.

Los cambios escenográficos fluyeron correctamente. El guion logró el balance para hacer reír y conmover al público, que agradeció que en esta ocasión la música de Juan Gabriel estuviera bien justificada escena tras escena, en una trama que también rinde tributo a la XEW y todas las figuras que desfilaron por ahí, como María Félix, Agustín Lara y Germán Valdés Tin Tan.

“La respuesta que hemos tenido de la gente y de los actores ha sido muy positiva. Estoy contento con el resultado, ha valido la pena. Es algo en lo que llevo meses, mucho tiempo invertido, más allá del dinero. Somos una producción que a pesar de las circunstancias (legales), le hemos puesto el corazón”, expresó Suárez en entrevista con ¡hey!

Ese esfuerzo se hizo extensivo al elenco y ensamble del musical; la maestría de Natalia Sosa en las comedias musicales se adueñó de la atención y al final de los vítores de la audiencia, como lo hizo también la vis cómica de Gloria Aura y su talento vocal. Bobby Pulido y Lenny de la Rosa sorprendieron gratamente al poner lo mejor de sí y, arropados por sus colegas, lograron un decoroso debut.

“Es teatro, la música de Juan Gabriel, por qué no darme la oportunidad, si lo que más amo es estar en un escenario. Nos integramos a este viaje, en el que lo más importante es que el público tendrá entretenimiento. Soy un soldado del teatro, no me importa el título o el productor, el objetivo es que se suba el telón”, dijo Sosa a este medio.

La historia de amor, que lleva al auditorio a una travesía situada en los años 40, cumple su objetivo de mostrar la destreza de sus figuras protagónicas, incluido Pablo Montero, pero también de un ensamble con buena sincronía entre coreografías y la lírica de piezas como “Ven a mi soledad”, “Ya lo pasado, pasado”, “Te sigo amando” y “Amor eterno”.

“Estaba nervioso, es la primera vez que hago una obra musical. Es un reto, porque tengo que cantar más alto que en mi género musical”, compartió Pulido. Montero confesó que se sintió igual de ansioso, hasta que cantó “La muerte del palomo”, por la importancia que tenía para Alberto Aguilera Valadez.

Invitados de lujo

La cantante Dulce y el actor César Bono mostraron su talento en escena y conquistaron al público.

A esta función especial acudieron los actores Manuel El Flaco Ibáñez, Aida Pierce y Lorena Meritano, y el productor teatral Juan Torres.

Amor eterno tendrá su función de estreno oficial el próximo 21 de julio, en el teatro San Rafael.