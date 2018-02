Susana Alexander evoca virtudes de Rafael Solana

México

Susana Alexander celebra el 25 aniversario del Teatro Rafael Solana con la puesta en escena Debiera haber obispas; se siente satisfecha con la respuesta del público en el primer fin de semana, pero sobre todo se mostró orgullosa de festejar a una de las grandes figuras del arte teatral y regresar un poco de la alegría que dejo en su carrera.

Al visitar la redacción de ¡hey!, compartió que el sentimiento que evoca en ella el recuerdo del dramaturgo es agradecimiento, pues la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, que fundó Solana, le otorgó diversos reconocimientos importantes para su trayectoria.

“Uy, desde que era yo muy jovencita lo conocí, porque él tenía una asociación de críticos, the one and only, la única, que era de críticos de teatro, no de cronistas, era gente con una cultura increíble”, dijo.

Y añadió: “Estaba don Wilberto Cantón, Francisco Monterde, estaban otros que no me acuerdo del nombre, en este momento se me borran, pero era gente muy conocedora, amantes del teatro, Rafael Solana los juntó y crearon la asociación”.

El primer reconocimiento llegó a principios de los 70, para el cual la asociación creó un premio especial, pues hasta entonces solo tenían las categorías Revelación Teatral y Mejor Actriz, cuando era necesario premiar a dos jóvenes promesas.

“Me hizo a mí el honor de darme un premio, crearon uno especial para jóvenes actrices cuando hice Aquelarre con Blanca Sánchez, que en paz descanse; tuvieron que inventárselo, porque decían que era maravilloso lo que hacíamos, que la obra era muy buena”, expresó.

Luego, vinieron varios galardones por Mejor Dirección Teatral, con El primero (1977); Mejor Actuación Femenina, con Las memorias de Raquel (1979), y Mejor Actuación Femenina en Comedia, con Las dos Camelias (1993).

Con una sonrisa destacó que también fue merecedora del Gran Premio de Honor de la Asociación Mexicana de Críticos, por su labor como actriz, directora, traductora y creadora.

“Ese se lo daban a una sola persona, se lo dieron a Manolo Fábregas por ejemplo, gente así, y a mí me hicieron el favor de dármelo”, comentó la actriz, quien protagoniza, dirige y produce Debiera haber obispas.

Estreno exitoso

Alexander mencionó que ésta es la primera obra de Rafael Solana en la que participa, pero le gustó muchísimo porque es no se le sienten los años, tomando en cuenta que fue escrita en 1953.

Este fin de semana fue el estreno de la puesta en escena y, en sus palabras, fue fantástico: “La gente sale contentísima, ¿por qué?, porque estamos hablando de algo que ellos se pueden inmediatamente relacionar”.

Se dijo contenta de llevar adelante este proyecto y agradeció el apoyo de Eduardo Ruiz Saviñón como codirector, situación que en ocasiones fue muy chistosa para ella y el elenco.

“Un día que me bajo a ver una escena en la que yo no salía, dirigíamos a dos voces, él decía una cosa y yo decía otra; entonces estuvo muy chistoso, pero muy bien, fue una relación muy suave, que fluyó muy bien, no hubo contradicciones”, contó.

Destacó lo visionario que fue Rafael Solana al escribir un texto como este, en el que una mujer busca su integración en la política y en la iglesia, en una época en la que ninguna de las dos opciones podría ni siquiera pensarse; también hizo ver su vigencia.

“No era el momento, en los años 50 no era el momento; sin embargo, tampoco en esta época, no quieren, no está el paso dado para que las mujeres entren a la religión, el paso que podría hacerse”, añadió.

Aunque prefirió no tocar la religión, pues es respetable lo que cada una hace, subrayó que ya hay obispas en Inglaterra y Holanda, lo que verdaderamente demuestra los avances en una lucha que se combate desde el siglo paso, para que hombres y mujeres tengan derecho a las mismas oportunidades.

Finalmente, dio cuenta de una razón más por la que decidió montar Debiera haber obispas: “Es teatro costumbrista mexicano, no hay una sola obra así en la cartelera; entonces, dije: ‘Sí, suave, hay que actuarlo’”.

Los planes

Aunque dijo que va lento y por el momento se enfoca en este proyecto, compartió que saldrá en un capítulo de la serie de Silvia Pinal.

También participa en la película La boda de la abuela, que llegará a las salas de cine a finales de año.