“El teatro me salva la vida”: Ari Telch

México

Ari Telch es directo, el ejercicio teatral D’Mente, soliloquio en el que habla de salud y enfermedad mental, no significa una catarsis por la bipolaridad que padece; lo que sí acepta, sin reparos, es que el teatro cumple para él otra función más importante: se convierte en una motivación capaz de salvarle la vida.

“Como actor es difícil llegar a situaciones límites, nos encanta cuando el texto nos reta, pero desgraciadamente hay pocos, esto es un divertimento, que sea catártico o sanador, no. Lo es como cualquier historia que platicas; pero estar en el escenario es la mejor terapia que he tenido, el teatro me salva la vida y en este momento lo está logrando”, dijo Telch a ¡hey!

Con D’Mente quiere generar la reflexión en el público de que acudir al psiquiatra debe ser más allá de algo normal.

“Hay una propuesta, de inicio, de hacer activismo, para que la gente identifique que la enfermedad mental no es tan rara como creemos, el cerebro se enferma, como cualquier órgano”, explicó durante su visita a esta redacción.

El actor puso énfasis que en épocas alejadas de “las camisas de fuerza, cuartos acolchados, o los choques eléctricos”, era importante para él llevar al escenario este entretenido monólogo, que además ofrece una investigación profunda al público.

“Hay un estigma, tabú, pero lo que reina es la ignorancia, cuando lo identificamos en el escenario cotorreando, la gente ríe mucho.

“Ve a su pareja, a su mamá, quienes lo rodean y a sí mismo, eso es el éxito de este ejercicio (…) Todos tenemos episodios de enfermedad mental y a veces todos los días, como la ansiedad elevada a perder la chamba, que le sucede a millones de capitalinos; creemos que es de amarrarnos y no, convivimos con ello todos los días”, agregó.

Al lado de Alfonso Cárcamo, Ari trabajó durante casi 10 meses antes de subir al escenario, labor que se enriqueció con la comedia del standupero Gus Proal, en la introducción del montaje, además de la de Kike Vázquez; así como la investigación de Paola Izquierdo y David Greenberg, o las reuniones con doctores y enfermos.

“Estuvimos entrevistando a gente para encontrar de qué era importante hablar y qué iba hacer reír al público y qué reflexionar. (Encontré que) la psiquiatría es fundamental en el desarrollo del ser humano, que muchas veces el cerebro falla y tenemos miedo al psiquiatra, que no es más que un especialista en decodificar la química del cerebro y la expresión de los genes”, destacó al compartir el proceso de su propuesta teatral.

NADA ES LO QUE PARECE

El actor está convencido de que “debería de ser una ley de salud” para quienes están deprimidos o sufren la pérdida de alguien querido, acudir al psiquiatra para “pasar duelos con mayor facilidad”; y hace eco en su obra de lo que vivieron Robin Williams, Marilyn Monroe, David Silveti o Amy Winehouse y en la plática con este medio, el suicidio de Avicii.

“Todas las enfermedades mentales traen pérdidas, como la bipolaridad, que es la que padezco.

“En este momento tenemos un grave problema de salud en todo el planeta, hay 360 millones personas enfermas de depresión, es una enfermedad grave”, comentó el actor que inició hace poco más de un mes la presentación de su producción teatral.

“Vemos a quien tiene éxito, talento, rodeado de luces, fotos y viajes, pero no sabes lo que le pasa al cerebro de la persona”, indicó Telch, quien luego de presentarse en el teatro Milán, ahora irá a un foro de Interlomas.

CLAVES

MOTIVACIÓN

Ari Telch deja en claro que “la enfermedad mental duele”, por eso en los proyectos cotidianos él busca esa razón para deponer el dolor.

“Tengo déficit de atención e hiperactividad, necesito centrarme para ejecutar las cosas, no ha habido televisión que quiera hacer, que me haga pararme de la cama, si no siento entusiasmo, mi ansiedad gana”, expresó.

D’Mente llegará al teatro del Parque Interlomas a partir del 9 de mayo, a las 20:30 horas, y todos los miércoles del mes a las 21.