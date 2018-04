Queta y Jesús tienen festejo con “público a toda madre”

México

Después de 90 minutos de reír, llorar y emocionarse con el duelo de actuación entre la madre e hijo que Queta Lavat y Jesús Ochoa interpretan en el escenario del teatro 11 de Julio, el público se puso de pie para ovacionar las Conversaciones con mamá que habían presenciado y a más de uno hasta las lágrimas le sacó.

Con una reverencia y una sonrisa nerviosa, ambos agradecían el reconocimiento de la gente que llenó el teatro, en mayoría público adulto, mujeres y hombres, algunos acompañados de sus mamás, lo que provocó que durante el desarrollo de la trama se lograra la identificación que se materializó en suspiros, ovaciones, lágrimas y risas.

“Dice Queta que son un público a toda madre”, dijo Jesús Ochoa, mientras la gente continuaba agradeciendo, a través de la ovación, los diálogos, las frases, los regaños, todas esas conversaciones con mamá que los habían hecho emocionarse.

Daniela Romo entre la audiencia tampoco dejaba de aplaudir, de hecho, paró hasta que Ochoa la llamó al escenario para iniciar el festejo por las 100 representaciones de la producción de Rubén Lara.

Apenas subió al estrado, se arrodilló ante Queta Lavat: “Es que lo que he visto esta tarde, con lo que me han hecho reír, llorar y emocionarme, me demuestra que aún hay ejemplos a seguir”, dijo luego de incorporarse y abrazar a la actriz, que en la próxima entrega de El Ariel recibirá el de Oro por su destacada trayectoria. “Tengo 89 años y 74 de carrera”, dijo con cierta humildad.

Tras solicitar al equipo de producción que subiera al escenario, Ochoa hizo una petición a Daniela y así cambió el protocolo de la develación: “Daniela, por favor, no quiero que cuentes, mejor échate un silbidito”. Y la madrina concedió el deseo antes de descubrir la placa con la que celebraron “se supone que 100, aunque en realidad son más”, añadió el sonorense ante el público, entre el que se encontraban Maricarmen Reséndiz y Alfredo Palacios.

Después comentó a la prensa “el honor de compartir el escenario con Queta, la vieron, le saca chispas al escenario” y reconoció que se identifica con su personaje: “Yo creo que todos en algún momento nos identificamos, porque todos venimos de una madre”.

NADIE ENSEÑA A SER SECRETARIO GENERAL

Tras compartir el festejo con sus dos amigas (Daniela Romo y Queta Lavat), a quien conoció y con las que “me divertí mucho” en la teleserie El Hotel de los secretos, Jesús Ochoa destacó que su primera asamblea, celebrada ayer por la mañana, como secretario general de la Asociación Nacional de Actores “fue buena, cordial, me sentí bien y sé que hay que trabajar mucho por el gremio; y no solo por el de Ciudad de México, sino por el de todo el país”.

Destacó que “hay que trabajar y aprender día a día, porque nadie te enseña a ser secretario general. Yo trabajaré con el comité, jamás tomaré una decisión de manera individual, todo se consulta y a veces hay que tomar decisiones, pero por lo regular trato de consultar. Y cuando haya errores, lo reconoceré y pediré disculpas, porque es bueno aceptar que te equivocaste”.

El líder actoral no quiso revelar su preferencia política cuando se le preguntó si vería el debate con los candidatos a la Presidencia: “Como secretario de la ANDA no puedo decir si tengo algún preferido, pero lo que sí les puedo decir es que sí ha habido acercamientos con algunos porque nos interesa como gremio saber cuál es su postura para nuestro sector”.

De hecho comentó: “Ya nos reunimos con Claudia Sheinbaum, sí lo pude pronunciar (risas); tenemos una invitación de la queridísima Alejandra Barrales (sic) y brevemente nos saludamos Meade y yo en el aeropuerto”.

CLAVES

EL ACTOR

Jesús Ochoa se prepara para iniciar los ensayos del musical Hello Dolly! al lado de Daniela Romo.

En breve también se estrenará la cinta Overboard, en la cual el sonorense fue dirigido por Eugenio Derbez y comparte créditos con Omar Chaparro y Adrián Uribe.

Continuará con la temporada de Conversaciones con mamá todos los sábados y domingos.