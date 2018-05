Prometen mantener vivo el legado de los Fábregas

México

La continuidad del funcionamiento del Teatro San Rafael, el Centro Teatral Manolo Fábregas, el Teatro Virginia Fábregas y el Teatro Manolo Fábregas está asegurado, así lo prometió ayer Manolo Sánchez Navarro cuando llegó a una agencia funeraria al sur de CdMx para dar el último adiós a su mamá, Fela Fábregas, quien murió el 10 de mayo a causa de un paro cardiorrespiratorio en su casa.

“Me dejó muchos encargos, se va en paz porque los teatros están como ella quería, depende de nosotros continuar la dinastía y prometo que las obras seguirán, estamos preparados; es el legado Fábregas, está la familia bien organizada, estaremos trabajando en el San Rafael con Vaselina, producción de Morris Gilbert, sabemos trabajar”, expreso Sánchez Navarro.

Gilbert se sumó a ese compromiso de mantener viva la labor que iniciaron Manolo y Fela hace 51 años en la colonia San Rafael: “Es una misión para todos nosotros que los teatros sigan funcionando, estamos en momentos duros, te aconsejan no estrenar y esperar, pero no, hay que producir; me enorgullece estar junto con los Fábregas en esto”, mencionó.

El jueves los ensayos de Vaselina no se detuvieron, en la función de Mentiras se le dedicó un minuto de aplausos a la memoria de Fela y la función tuvo que continuar; el tributo también fue a su fuerte carácter y a que “se volvió muy eficiente, aprendió mucho de los teatros, ayudó a Manolo, se pulió y se hizo un buena administradora”, como puntualizó Silvia Pinal.

En honor a ese espíritu de desarrollo, hoy los restos mortales de Fábregas recorrerán todos los recintos que resguardó en vida: “Una anécdota describe a Fela, Manolo me dijo: ‘Mi madre se quedó con los planos de una casa que nunca construyó, pero levantó siete teatros’, eso habla de su amor y respeto por el teatro y de su legado para los mexicanos.

“En el teatro que más ama, el Manolo Fábregas, ahí será su homenaje mañana (hoy), Manolo Sánchez Navarro me pidió que ayude, será una misa de cuerpo presente, a mediodía, y harán un recorrido antes de llegar por todos sus teatros, que realmente fue lo que más amó; invirtió tres años de su vida en la remodelación del Manolo, fue un albañil más”, reveló el productor Juan Torres.

CLAVES

HERENCIA

Fela Fábregas en su afán por atraer público en los primeros años del teatro de los Insurgentes, fue quien inventó la develación de placas en el centenario de las funciones.

“Es un legado mundial, que han copiado algunos países, fue la mejor idea para dejar un testimonio de una temporada de teatro”, dijo Gerardo Quiroz.

Tina Galindo, Sergio Corona, Luis Gatica, Leonardo Daniel, Talina Fernández y Maxine Woodside acudieron a dar el pésame a la familia, entre otros.