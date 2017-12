Da sus “pinceladas” de terror a "El Fantasma en el espejo"

México

Tras formar parte de La Dama de negro y Muertos de miedo, el terror, género que asegura “me gusta desde niño”, mantiene cautivo a Miguel Pizarro, quien ahora protagoniza El fantasma en el espejo.

Hace dos meses, el actor se integró al elenco de la historia que, en su nueva temporada se presentará en el teatro Ignacio López Tarso; asegura que en cuanto lo invitaron a ser parte de la trama, de inmediato comenzó ensayos para debutar en la obra teatral.

Pizarro platicó en exclusiva con ¡hey!, de la sorpresa que se llevó al enterarse que podría personificar a James Monmouth en la historia de terror, escrita por Susan Hill, misma autora de La Dama de Negro.

“El género me gusta, me sigue, lo he trabajado también en leyendas, pero creo que lo he provocado porque desde niño me ha gustado; ahora me viene como anillo al dedo; además, estamos arropados con esta familia maravillosa de teatro, de tantas generaciones, toda una saga de los Ortiz de Pinedo, es un privilegio estar en todas sus producciones”, comentó el actor, quien ha participado en La Mulata de Córdova en Veracruz.

En un receso de uno de los últimos ensayos que realizó para estar listo para salir a escena, Pizarro compartió a ¡hey! cómo ha sido el proceso para integrarse al elenco de la puesta que anteriormente fue protagonizada por Juan Diego Covarrubias.

“El gran reto implica estar a la altura de las expectativas, hacer teatro es la química de todo, porque cada aspecto afecta al todo; y yo llego a ese privilegio de que ya está todo, es como sentarse a una mesa y ya está todo listo, pero también saber ser un buen comensal, en sí esa es la parte del reto, porque todos ya son unos catedráticos en la trama”.

Miguel dirige su mirada al escenario antes de agregar: “Me encuentro con un producto manufacturado fantásticamente bien, está todo hecho y tienes que ingresar en este evento, en este producto, porque todo esto es como si estuvieras cocinando, todos los elementos son importantes y tienen que ser aderezos muy bien”.

Vuelve a hacer un receso antes de compartir sus comentarios y una vez que ha repasado con la vista sus trazos por el escenario, destaca: “En el teatro hay que ser sincero, jamás debes de llegar a mandar, debes ser un instrumento y dejarte llevar por lo que te pide el personaje y el texto, no se vale ser soberbio, ser egoísta, no se vale pensar en ti”.

En la historia se plantea como un joven aparentemente es separado de su familia y las emociones y suspenso que la acción desata, por lo que Pizarro afirma que los géneros de terror y comedia suelen ser los géneros más difíciles para captar la atención del público; sin embargo, si se realiza un buen trabajo, la gente puede conectar con sus emociones.

“Sostengo la teoría de que el miedo y la risa no son lo mismo, pero son caminos paralelos en cuanto a la energía que maneja; entonces, cuando vas a ver algo de miedo, lo que estás haciendo es exploración de tus miedos, de todas estas cosas que estamos cargando y se vuelve hasta terapéutico”, dijo el actor.

El papel que realiza al actor lo interpretó Juan Diego Covarrubias en su primera temporada en el Foro Chapultepec; sin embargo, aunque respeta el trabajo que ya se sometió al público, Pizarro destaca que cada histrión tiene su esencia, por lo tanto cada interpretación es única y por lo mismo no ve ninguna forma de competencia.

“Teniendo en cuenta lo que pide el personaje, también tienes tu derecho de autor, es la hechura tuya, es como un lienzo en blanco de ese personaje en sí, pero son tus pinceladas, tu respiración, tu energía; entonces los personajes son libres y pueden estar con otros actores pero cada quién es libre”, dijo Miguel.

La obra

En el elenco de El Fantasma en el espejo también se están Brandon Peniche, Pablo Valentín, Sergio Zaldívar, Alicia Paola y César Ferrón.

Los horarios de funciones durante la temporada de diciembre son de lunes a sábado en el teatro Ignacio López Tarso.

La producción es de la familia Ortiz de Pinedo, quien presenta una nueva temporada de la obra de Susan Hill.