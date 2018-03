Ovacionan talento y actualidad de “Les Misérables”

México

Carlos Rivera, Daniela Romo, Manuel Balbi, Fernanda Castillo y Efraín Berry, quienes anoche presenciaron y aplaudieron el virtuosismo de la producción de sir Cameron Mackintosh, coincidieron en la vigencia del mensaje que tiene la obra de Víctor Hugo y la calidad del talento mexicano

Al recorrer la alfombra roja, Balbi opinó acerca de lo vigente que está el mensaje del montaje inspirado en la obra de Víctor Hugo: “Empata mucho a nivel mundial con la identificación directa de lo que estamos viviendo, hay que ver cuándo fue escrita, las cosas no han cambiado, es una obra que nos recuerda que todos nos hemos sentido miserables en algún momento de la vida”.

Con paso apresurado, Carlos Rivera llegó antes de la tercera llamada y con su amplia sonrisa aceptó su emoción por ver en el teatro que lo albergó durante El rey León, una de las obras más representativas del género: “Me alegra que Les Misérables llegue al país, con talento joven, venimos a aplaudirles. Aquí (en el Telcel) tengo cosas buenas de sobra”.

Daniela Romo, quien protagonizará el musical Hello, Dolly!, también quiso formar parte del festejo; llegó acompañada de la productora Tina Galindo para disfrutar de la versión del 25 aniversario de la obra: “Estamos en un momento en el que debemos darle alegría, la música, la esperanza, la risa y el amor, todos vengan a verla”.

Fernanda Castillo, quien fuera protagonista de Hoy no me puedo levantar, se dijo feliz de poder ver una vez más Les Misérables en nuestro país: “Lo vi en la puesta anterior y ver que se sigue produciendo teatro de tal calidad en el país, que delante y atrás del escenario hay este empuje del mexicano como nos merecemos y para el mundo”.

La honestidad también encontró su lugar esta noche y Efraín Berry, que participa en Mentiras y en Las mil y una noches, confesó: “Sí audicioné, pero no di el perfil para los personajes, la verdad es una obra que me encantaría hacer y a ver si el destino y el teatro, en algún momento me traen para acá, me encantaría”.

CLAVES

INVITADOS DE LUJO

Al estreno también llegaron Andrés Zuno, César Bono, Héctor Suárez Gomís, Marcelo Córdova, Mauricio Castillo y Pablo Montero.

“Llego a este lugar que inauguré con Wicked y se me pone chinita la piel, en Les Misérables voy a ver el sueño de muchos en el escenario”, compartió Anahí Allué.

El elenco del musical ensayó, previo a su estreno, cuatro números que presentaron a la prensa nacional.