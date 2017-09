El show de Óscar Burgos traerá al Perro Guarumo al Galerías

Guadalajara

Las personas que asistan a El show de Óscar Burgos de este sábado en el Teatro Galerías podrán disfrutar de un espectáculo lleno de risas y además tener la satisfacción de unirse a una noble causa, apoyar a los mexicanos afectados por los sismos pues a través de sus redes sociales, Óscar Burgos, personificando al Perro Guarumo junto al Pato Vulka dio a conocer que todo lo recaudado en taquilla será donado a la Cruz Roja Mexicana.

Un espectáculo con comedia nueva es lo que promete El show de Óscar Burgos, el cual reunirá a los personajes más entrañables del comediante. Burgos presentará y representará a algunos de los personajes creados por él mismo, a la par hará mancuerna con Luis Carlos Martínez El Pato Vulka.

“Mi show es variado porque ahora está de moda el stand up y lo mío tiene una combinación de todo es un poco de stand up, un poco de sketch y un poco de la tradicional comedia que es de dos comediantes, el ping pong que le decimos cuando platica un comediante con el otro”, comentó Burgos en entrevista para ¡hey!

El cartel de invitados está encabezado por el Perro Guarumo, “un perro borracho, mariguano y bien llevado” a decir de su creador.

Durante la puesta en escena, que se desarrolla en una vulcanizadora, también estarán haciendo de las suyas el Payaso Pilin y Tito el Ranchero.

“El Payaso Pilin es un personaje que le ha gustado mucho a la gente en Monterrey porque es un payaso de esos que ya pasó de moda, pero que él no sabe que ya pasó de moda y el cree que todavía está en su mejor momento y es un decrepito ya abandonado, ya está viejo. Tito el Ranchero es el clásico regiomontano, entonces yo platico un poquito con él, me platica de su esposa, me platica de sus hijos y está chistoso lo que dice”, de esta manera Burgos describe a los dos personajes.

El comediante tiene 42 años de trayectoria, sin embargo eso no es impedimento para traer un espectáculo novedoso, pues está apoyado de un grupo de escritores jóvenes para mantener una comedia moderna.

Burgos adelantó que próximamente empezará una obra de teatro titulada “El briago de Oz”, en la que participará como El Perro Guarumo, personaje caracterizado por su irreverencia y picardía.

La cita para El show de Óscar Burgos es este sábado 23 de septiembre, única función a las 19:00 horas en el Teatro Galerías. Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro, costo de 312 a 423.25 pesos.

MC