Moisés Suárez celebra trayectoria con 'La Jaula de las Locas'

El elenco de la comedia musical La Jaula de Las Locas que produce Juan Torres y encabeza el actor Mario Iván Martínez, aprovechó la función de este viernes en el Teatro Hidalgo para rendir tributo a la trayectoria de 50 años de carrera de su compañero y parte del reparto: Moisés Suárez.

Moisés Suárez que da vida al diputado Dindon en La Jaula de Las Locas se mostró emotivo al finalizar la función, tras las palabras del productor Juan Torres, quien pidió subiera al escenario su esposa Doña Hilda y sus dos hijas Hilda y Gretel, quienes con le obsequiaron un ramo de rosas y lo abrazaron.

"La verdad estoy muy emocionado y honestamente les digo que no siento que merezca esto; sí, esta celebración, porque todavía quiero llegar más allá, mucho más. Cuando era niño soñaba que al ser grande sería artista y todavía ni me siento artista, ni soy grande, soy de la chaviza", declaró Suárez, a quien el público ovacionó con un aplauso colectivo y risas.

En entrevista a ¡hey! se dijo un "hombre afortunado" y dedicó este momento al público y en especial a su padre Moisés Suárez Marrón "El deseo de dedicarme a esto viene de mi padre, él era un gran actor y comediante, él me inspiró mucho y sin duda también ayudó a que me convirtiera en una persona íntegra para ayudar a otros; el público sin duda porque si no hubieran estado ellos tampoco estaría aquí".

El histrión agregó que a lo largo de 50 años de carrera hubo tres personas que lo ayudaron a sobresalir y a quienes siempre le agradecerá la confianza: Humberto Navarro, Roberto Gómez Bolaños y Elías Olorio.

"Uno de ellos fue Humberto Navarro me ofreció el papel de la Pájara Peggy, nunca me imaginé que se volvería tan icónico en la televisión mexicana; Roberto Gómez Bolaños porque confío en mí y con él pude interpretar el papel de Cecilio Buenavista y naturalmente Elías Olorio el productor de Vecinos, ellos me apoyaron mucho porque finalmente tenían los medios para darme a conocer", comentó.

En el festejo, la presencia de sus padrinos y a sus amigos Edgar Vivar y el cantante Gualberto Castro subieron al escenario y entre muestras de afecto y cariño, destacaron su felicitación.

Edgar Vivar, quien aseguró conocerlo desde antes de casarse, declaró en el escenario que "Es privilegio decir que hemos compartido mucho, hemos hecho Zarzuela, Opereta, pero nada como decir que he sido parte de tu familia, me da una íntima satisfacción verte trabajar en activo y recibiendo el aplauso del público", declaró.

Gualberto quien dijo estar emocionado por el talento de los actores de La Jaula de las Locas, destacó que el talento de Moisés Suárez a quien definió como "un artista genérico" por su versatilidad y lo consideró "un hombre que le merece todo su respeto, su cariño y admiración."

