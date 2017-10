Mario Iván regresa a 'Diario de un loco'

Ciudad de México

'Diario de un Loco' la exitosa puesta en escena con la actuación de Mario Iván Martínez, se reestrenó una vez más a cinco años de su primera función en el Teatro Milán, donde el histrión confesó que regresa más conmovido que otras veces por la muerte de su madre, Margarita Isabel, quien falleció el pasado mes de mayo.

“Siempre lo he dicho el teatro es un momento único e irrepetible en la historia del tiempo, en esta temporada tuve algunas escenas donde casi me desbordó por recordar a mi madre; pero gracias a mi excelente directora, Luly Rede, fue mucho más fácil no dejarme llevar”, confesó en entrevista el actor después del reestreno.

El actor dijo seguir creciendo con sus personajes y afinando detalles de cada obra que reestrena.

“Es una obra con la que sigo aprendiendo mucho, cada personaje te deja algo íntimo y por eso me encanta hacer personajes muy distintos a mí y diferentes entre sí; voy creciendo con cada uno de ellos”, comentó el actor.

En la función del reestreno estuvo presente la directora Luly Rede, y el primer actor Patricio Castillo, quien dijo en entrevista con ¡Hey! que 'Diario de un Loco' es una joya con el talento de Mario Iván.

Con un público íntimo en un teatro acogedor, el primero actor logró adentrar a los asistentes por su camino de la risa, al delirio y la angustia, con éxito logró hacer reír con sus gestos burlescos y los diálogos cínicos de Aksenti Ivanovich, quien poco a poco va perdiendo la cordura hasta terminar en un manicomio creyendo que es el rey de España.

El actor fue ovacionado y un trío de mujeres le gritaba: ”Bravo Mario Iván”, mientras se ponían de pie, lo que provocó que el público también se contagiara y se levantara de sus asientos para entregarle dos minutos de aplausos.

“Gracias por venir al teatro en estos momentos tan difíciles para México, el teatro siempre será un punto de encuentro para el abrazo y la catarsis”, dijo en el escenario sonriente y conmovido.