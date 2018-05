Mi responsabilidad es incomodar: Manolo Caro

Ciudad de México

En tiempos de elecciones en la Ciudad de México, el candidato a jefe de Gobierno por el PRI, Mikel Arriola, ha dejado en claro que está contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha dicho que la familia será su prioridad.

"Ciudad de México será la ciudad de los valores, de la familia", expresó en su cierre de precampaña. Grupos de ultraderecha parecen apoyar esas ideas en un territorio caracterizado por su apertura e inclusión en años recientes.

En la misma Ciudad de México, en el Teatro Milán de la colonia Juárez, actualmente se presenta la obra Straight, dirigida por Manolo Caro, un realizador que hace algunos meses denunció un trato homofóbico en una tienda deportiva en la capital y que ahora levanta la voz al presentar un montaje que habla frontalmente de diversidad sexual y al mismo tiempo cuestiona las etiquetas sobre las preferencias sexuales y afectivas.

"No creo que se trate de un sólo candidato. En ninguno de los candidatos presidenciales, por ejemplo, he encontrado un diálogo y una postura totalmente abierta y completa acerca de los derechos de la comunidad; entonces, me parece importantísimo, me parece que nosotros como creadores tenemos esa responsabilidad.

Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena al poner esta obra que es entretenimiento, pero al final del día estamos poniendo sobre la mesa el debate. En este país por ganar o perder votos, mucha gente puede censurarse o quedarse callado, y eso me parece lamentable", dijo el director que regresó al teatro después de tres años. Straight presenta la historia de Dan, un banquero que tiene una novia llamada Elsa.

Dan un día conoce a Andrés y comienzan a tener una relación. El proyecto llegó a manos de Caro cuando este iba a comenzar la serie La casa de las flores, con Netflix. "Y no solamente al nivel electoral que estamos viviendo en este país, hay países que criminalizan la homosexualidad.

En Rusia ya se volvió un crimen, y sin embargo, estamos haciendo el Mundial de fútbol en este país. Es pensar si estamos dando pie a que esto suceda o qué tanto estamos levantando la voz", dijo el realizador acompañado de sus actores Érick Elías, Zuria Vega y Alejandro Speitzer.



