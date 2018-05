Renovada y fresca, llega teatro ‘La Señora Presidenta’ a León

León, Gto.

En su nueva etapa, la puesta en escena de ‘La Señora Presidenta’, se presentará en el teatro Manuel Doblado el próximo miércoles 23 de mayo, con dos funciones de 19:30 y 21:00 horas.

La obra de teatro se encuentra bajo la producción de Alejandro Gou y Guillermo Wiechers, la cual ha tenido excelente aceptación del público, después de dos décadas de consagrar al fallecido Gonzalo Vega por interpretar a ‘La Señora Presidenta’, ahora Héctor Suárez da vida al personaje.

En cuanto al elenco, cuenta con excelente cuerpo actoral como Ricardo Fastlich, Mitchel Vieth, Eduardo España, Tanya Vázquez y Anna Ciocchetti.

Mayormente conocida por sus interpretaciones de villana, la actriz Anna Ciocchetti, en entrevista nos comentó todos los detalles sobre su participación en la puesta en escena La Señora Presidenta.

“La verdad fue así tal cual, me llamaron por teléfono para ver si quería participar en la obra y cuando me explicaron el elenco, las producciones, los guiones, yo acepté de manera inmediata”, dijo.

Explicó que es una obra que la hace profundamente feliz y que trabajar con Héctor Suárez ha sido una gran experiencia, además de ser la primera vez en la cual colaboran juntos.

“Hubo un acercamiento hace tiempo pero yo estaba haciendo otras cosas, no se pudo y está vez todo los factores hicieron que pudiéramos coincidir y es la primera vez que trabajo con él y espero que sea la primera de muchas”, señaló.

Agregó que la obra cumple lo que promete, se trata de una comedia de enredo, centrada en los personajes de Martin y Martine, una pareja de hermanos gemelos con caracteres opuestos: Ella es seria y responsable, él es frívolo e insustancial.

Las circunstancias hacen que Martin deba disfrazarse de su hermana, provocando innumerables equívocos y situaciones surrealistas.

Confiesa que ha sido uno de los trabajos más placenteros de toda su vida, ya que no para de reír y disfruta que el público compartan el mismo sentimiento.

En cuanto a los ensayos le tuvieron que dedicar tres meses para poderle ofrecer al público una obra de teatro fresca, renovada y llena de risas.

Como mensaje final, Anna Ciocchetti invita a su pública a ver ‘La Señora Presidenta’:

“Es una obra que los va hacer reír muchísimo, porque se van a retorcer de la risa como nosotros lo hacemos. De verdad es algo fuera de serie, yo hace muchos años no me reía tanto como actriz, así que no hay que perdernos la oportunidad de gozar la experiencia de ver ‘La Señora Presidenta’ con Héctor Suárez”, enfatizó.

Los boletos rondan entre los 896 pesos en zona VIP, preferente en 672 pesos y en balcón 336 pesos. Los puntos de venta son centro comercial Altacia, Plaza Teocalli, taquillas y en página www.tuasiento.com.mx