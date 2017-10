Actor mexicano asegura ser acosado por Kevin Spacey

Ciudad de México

Las acusaciones a Kevin Spacey tuvieron eco en México cuando el actor de teatro Roberto Cavazos aseguró haber sufrido acoso por parte de la estrella de House of Cards.

En un mensaje que publicó en su página de Facebook, Cavazos dijo que el caso del actor Anthony Rapp, no es aislado.

"Los que coincidimos con él (Spacey) en Londres cuando fue director del Old Vic Theatre sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas", escribió Cavazos.

"Yo mismo tuve un par de encuentros desagradables con Spacey que estuvieron al filo de poder ser llamados acoso. Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal".

Aunque Cavazos no precisó la fecha en la que presuntamente ocurrieron los hechos, la información de su perfil revela que trabajó en el Old Vic en 2008 y 2010. Spacey fue director artístico de esa compañía de 2004 a 2015.

El mexicano además describió la manera de actuar de Spacey con otros jóvenes: "Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos... Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez".

En su mensaje Cavazos también citó los ejemplos del productor estadounidense Harvey Weinstein y el director británico Max Stafford-Clark, quienes han enfrentado escándalos por acoso en las últimas semanas.

El actor cuenta entre sus créditos con las obras de teatro "Inacabados", "The Domino Heart" y "The 24 hour plays: México", en filme ha actuado en "El beso" de Carlos G. Dávila y en televisión como invitado en "Doctor Who".

Cavazos es codirector y fundador de la compañía de teatro La Chinchilla y colaborador de Justice Mexico Now, una organización por los derechos humanos en México desde Gran Bretaña.

The Associated Press envió un mensaje solicitando una entrevista con Cavazos a uno de sus representantes la cual fue rechazada. Se intentó establecer contacto vía correo electrónico con un representante de Spacey sin obtener respuesta.

