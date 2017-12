"La familia de 10" colma de risas fiestas de fin de año

México

Esta temporada decembrina, La familia de 10 busca que los niños se acerquen al teatro y, a través de un reflejo de la sociedad mexicana aderezado con un toque de humor negro, regalar carcajadas a chicos y grandes.

En su camerino, a unos minutos de salir a escena, el director, Jorge Ortiz de Pinedo, platicó con ¡hey! y destacó que es la cuarta ocasión que hacen una temporada en invierno, comúnmente son solo de ocho o 10 días, pero el público los recibe con agrado.

“La gente es muy amable, muy cariñosa, está lleno de niños, hay 300, 400 espectadores en cada función y, de ahí, hay 70 o 80 niños. Son fechas en las que, si no te pudiste ir con tu hijo a Acapulco, Disneylandia o algún lado, traerlos al teatro es una muy buena opción”, dijo.

Incluso, recalcó que hay “un fenómeno muy extraño, casi no hay teatro para niños en fin de año, es algo rarísimo y no entiendo por qué, pues es cuando están de vacaciones; entonces, aquí vienen muchos niños y eso es bueno”.

María Fernanda García (Licha) y Daniela Luján (Gaby) pasan por el corredor, saludan; la puesta en escena reúne el elenco original de la conocida serie de televisión Una familia de 10, que también suma a Eduardo Manzano (El abuelo) y Ricardo Margaleff (Plutarco López).

Mientras se maquilla y observa el espejo iluminado que tienen enfrente, el actor platicó: “La anécdota de la obra es muy graciosa, pero también es muy cruel; el hecho de que en el mundo entero exista este problema de la vivienda, la falta de trabajo, el hacinamiento humano, con un solo sueldo ya no salen las familias.

“Si llega la familia, ni modo que la corras, qué haces con tu familia, ni modo que no los dejes entrar a la casa si los ves que no tienen dinero, que no tienen comida; la anécdota es una realidad, hay familias que viven así, cada vez está más difícil”, añadió.

Ortiz de Pinedo, quien da vida al personaje principal (Plácido López), cuenta que la serie y la obra se basan en la puesta en escena El casado casa quiere, de Alfonso Paso, y recuerda que él es un actor de teatro, pero se volvió productor de televisión para llevar las obras a la pantalla chica y de esa forma llegar a un mayor número de personas.

“Los éxitos que he tenido en televisión, Dr. Cándido Pérez, Hasta que la muerte nos separe, Los comediantes, La escuelita, La escuelita VIP, La familia de 10, Juntos pero no revueltos y Qué madre tan padre, todas esas series son de teatro, es teatro televisado o televisión teatral, por eso ya sé que me va bien en el teatro, porque la gente sabe que yo soy un actor de teatro”, refirió.

Finalmente, ya con la primera llamada sonando y el elenco listo para subir al escenario, Ortiz de Pinedo reconoció que “resulta muy difícil hacer teatro en México, a pesar de que hay una gran promoción teatral por parte de los actores. Es algo que no se entiende totalmente, porque el público existe, pero por alguna razón, tanto en este momento como anteriormente, siempre resulta complicado hacer teatro”, afirmó.

SE VAN DE VIAJE

Luego de recibir a los Reyes Magos en el Teatro Royal Pedregal, La familia de 10 anunció que comenzará a preparar sus maletas, pues este 2018 arrancará una gira para llevar sus risas por diversos puntos de la República mexicana.

“Terminamos este 7 de enero; luego un fin de semana después, a ver si hacemos la fiesta para celebrar las 500 representaciones. La verdad es que ya las cumplimos, pero no las hemos celebrado como se debe. Quiero festejarlas, y luego, vamos a estar de gira otra vez”, indicó el actor. Algunas fechas que ya tienen confirmadas son las del 26 de enero en Tulancingo, Hidalgo; Tampico y Nuevo Laredo, Tamaulipas; Poza Rica, Veracruz; Saltillo, Coahuila; Irapuato, Guanajuato, y Morelia, Michoacán.

CLAVES

ÉXITO FAMILIAR

El productor mencionó que Ortiz de Pinedo Producciones no solo trabaja en La familia de 10, en esta temporada navideña también presentan pastorelas en el Foro Odeón y, para abrir el año, preparan una versión de Pedro y el lobo con el Ballet de México.

Destacó que parte de su éxito viene de ser una empresa familiar: “Yo dirijo y actúo; mi hijo Óscar escribe; mi hijo Pedro produce; mi hijo Jesús promueve en el país; trabajo con mi esposa y mi nuera. Todo queda en familia’”, dijo.