‘El zoológico de cristal’ muestra la fragilidad emocional

La obra del dramaturgo estadunidense Tenesse Williams, El zoológico de cristal, será protagonizada por Blanca Guerra y Pedro de Tavira, Adriana Llabrés, Mariano Palacios y Diego Gaitán,quienes aseguran que es un texto poderoso cuya complejidad en los personajes lo convierte en un reto histriónico para ellos.

El zoológico de cristal, dirigida por Diego del Río y coproducida por Oscar Uriel y Rodrigo Trujillo, es la primera obra del autor Tennesse Williams, la cual según Pedro de Tavira es "la más poderosa" y biográfica que retrata su sentir ante la dura crisis de 1929 y su contexto familiar intentando salir adelante en situaciones que confronta sus límites emocionales.

"Es una historia de crisis en el siglo XX, pero que sigue estando vigente, antes hablamos de obreros con sueños, pero que se deben pagar las cuentas; sin embargo, lo podemos trasladar a los oficinistas que quizá quieren ser poetas, escritores, actores o futbolistas que lo desean pero necesitan pagar las cuentas", dijo a ¡hey! Tavira, quien da vida a Tom alter ego de Tennesse William.

Los personajes principales son Tom, Amanda, Laura y Jim, quienes enfrentan una realidad difícil donde cada uno muestra su fragilidad.

"Es uno de los retos que más nervios y miedo me causan porque su partitura su ir y venir me divierten y me duelen también porque a pesar los momentos difíciles ella se crea su realidad y no cede", dijo Guerra, quien encarna a Amanda, una madre viuda desesperada por ayudar a sus hijos a triunfar.

