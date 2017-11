Diego Luna pide ‘Privacidad’ para sus secretos

México

Tras recibir una ovación, Diego Luna agradeció al público que lo acompañó en su debut en la obra Privacidad: “Este es mi estreno. Gracias por venir, por seguir emocionándose con nuestros estrenos”. Entre risas añadió: “Tenemos un par de secretos en esta obra, que espero se lleven a la tumba, al menos hasta que terminemos la temporada, si no, ya saben. tenemos todos sus datos”, y el público volvió a ovacionar su desempeño y el del resto de la compañía.

Minutos antes, en el marco del estreno de Luna como protagonista de la obra Privacidad, diversos famosos, como Ana Claudia Talancón, José María Yazpik, Alejandra Ambrosi, Sara Maldonado y Mónica Huarte, entre otros reflexionaron sobre un tema tan delicado en la actualidad, sobre todo en redes sociales.

A su paso por la alfombra negra en el Teatro Insurgentes, destacaron que es importante usar las redes sociales de manera responsable para proteger la vida privada.

Yazpik consideró que “hay que ser responsables. Si no buscas controversias y lo haces de manera responsable no hay problemas. Si te tomas una foto indebida, te estás arriesgando. Yo ocupo las redes para estar informado, si comparto información reviso la fuente”.

“Hoy en día cada quien se debe de cuidar más de lo que hace, de lo que dice, porque puede haber un teléfono en cualquier lugar que te pueda estar grabando, y está bien que obligue a la gente a ser coherentes en cierta forma con la persona que son. Yo ignoro a los haters”, dijo Talancón.

“Es un tema que debemos cuidar muchísimo todos, cualquier persona, padres, hijos. Si compartir momentos pero cuidar nuestra privacidad, con mucha precaución”, indicó Maldonado.

Ambrosi mencionó que “hay que saber usar las redes y hacerlo en el momento correcto; por ejemplo, con el temblor se volvieron muy importantes y me pareció un gran logro, se pueden usar para cosas magníficas, pero cuando se explota el morbo y la vida privada es lo malo, es una línea muy delgada”.

Ricardo Giraldo, director de los Premios Fénix, comentó que la obra “toca temas que son muy vigentes. El tema de que funcionamos ya no en sociedad sino más en una onda individuo aparato para conectar con otros. Hay una reflexión que vale la pena seguir discutiendo, que es cómo usarlas”.

Huarte añadió: “Yo entendí que no valgo más si tengo más likes. Es un medio de difusión para mi trabajo, pero no un termómetro de quién soy. Hay que tener claro que no te debes basar en eso para saber si vales o no”.

Por la alfombra también desfilaron Camila Sodi, Juan Osorio, Natalia Beristáin, Kika Edgar, Juan Manuel Bernal y Roberto Gómez Fernández.

CLAVES

LA OBRA

Diego Luna y Luis Gerardo Méndez seguirán alternado papel, por lo que a los interesados en acudir a Privacidad tendrán oportunidad de ver a los dos actores.

Alejandro Calva, Ana Karina Guevara, Luis Miguel Lombaba, Amanda Farah, Antón Araiza, María Penella, Antonio Vega y Bernardo Benítez completan el elenco de la puesta en escena.

El montaje que se estrenó el mes pasado con Luis Gerardo Méndez es producido por Tina Galindo, Claudio Carrera y Morris Gilbert.