Diego Luna reflexiona sobre las redes sociales

México

Diego Luna regresa al teatro con Privacidad, obra en la que decidió participar para transmitir la importancia de tomar conciencia de la forma en que utilizamos las herramientas digitales y, en especial, las redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Diego celebra 800 de "El rey león"

“Yo cuando ví esta puesta en Nueva York encontré muchos cuestionamientos que yo me estaba haciendo y se los hacia el autor, me sentía completamente representado. Creo que la obra llega a tiempo a nuestro país, cuando está viniendo esta sensación de que la tecnología nos está avasallando y cada vez tenemos menos el control del yo público y el yo privado”, dijo en entrevista.

El actor explicó que la puesta en escena destaca dos puntos para él importantes: por un lado, que no depositemos toda nuestra vida en estas herramientas y, por otro, que aprendamos a usarlas con responsabilidad.

Sostuvo que aunque no estuviera haciendo esta obra, sí haría una investigación sobre el tema de la privacidad en la web, “solo para llevar nuestra vida y para educar a nuestros hijos”.

Consideró que todos debemos reflexionar sobre qué cosas guardamos para nosotros mismos y cuáles subimos a las redes, tema que en su vida personal resulta difícil por ser una persona pública.

“Hoy a mí me cuesta más trabajo guardarme cosas que solo me pertenecen a mí, a mi familia, a mis seres queridos; en fin, esta reflexión es constante, de poner barreras para salvaguardar mi privacidad”.

Añadió que, como actor, las personas muchas veces rompen esas barreras: “La gente dice: Ay, bueno, querías ser famoso. Esa frase la oigo casi diario cuando estoy comiendo, y me piden una foto, y dices no en realidad, no era eso lo que quería, yo quería contar historias que impresionaran y generarán un debate”.

Sin embargo, acepta que él se sometió a esta situación por decisión propia al entrar al mundo actoral y está preparado para lidiar con ella; pero los jóvenes, que son quienes usan las redes no y deben comenzar a protegerse.

“Es algo a lo que está sometido todo mundo y muchos sin saber cuáles son las repercusiones. Yo siento que ahorita los más preparados para vivir esta realidad somos nosotros, porque llevamos expuestos más tiempo que un chavito que quiere figurar”.

También habló de cómo la tecnología se inserta en nuestra vida de tal forma, que muchas veces vivimos mediante las pantallas, como “cuando llegas a un concierto y ves a las personas viviendo la experiencia a través de una pantalla, algo estamos haciendo mal”.

Contó que esta realidad ya llegó al teatro: “Tengo anécdotas buenísimas, como estar en función y una parte de mí decir: Chinga, por qué no estoy viendo el partido. Y encontrarme a alguien viendo la función y viendo el partido al mismo tiempo en su teléfono, y la curiosidad de cómo irán pero seguir en personaje”.

“El teatro y el cine ya se enfrenta a esta realidad, en donde el tiempo de atención con el que cuenta el público va haciéndose más y más pequeño, más corto, cada vez hacemos que las películas y las obras duren menos para lograr mantener la atención”, añadió.

Reiteró que lo importante es aprender a usar los celulares, las páginas web, las redes sociales y distinguir cuándo pueden ser una herramienta y cuándo su uso puede perjudicarnos.

“De repente sentimos que tenemos una herramienta que nos facilita ciertas cosas, pero no sabemos las consecuencias. Claro está que pueden ser eficaces, las redes sociales han cambiado elecciones, pero debemos ir a la profundidad y aprender a usarlas”.

Finalmente, mencionó que cada vez tenemos más herramientas para comunicarnos pero, irónicamente, más solos nos vamos quedando y más fingimos el quién somos.

Luis Gerardo Méndez, con quien alterna el papales principal de Privacidad, coincidió con él y comentó: “La obra también habla de lo que nos está sucediendo como sociedad y al menos a mí me parece muy interesante lo que le está sucediendo a mi generación, que está sufriendo muchos momentos de ansiedad, porque estamos pegados en el teléfono”.

Platicó que desde que leyó la obra la relación con su celular cambió mucho y llamó a reflexionar qué tanto disfrutamos la vida y cuándo solo documentamos en redes sociales lo que nos pasa.

Sus planes

Diego Luna y Luis Gerardo Méndez alternarán el protagónico de Privacidad durante la temporada que arranca el 5 de octubre.

La obra, que presentará en el Teatro de los Insugentes de jueves a domingo; habla de la falta de privacidad en la época actual.

Sobre su participación en la próxima película de Woody Allen, Luna destacó que para él es una “experiencia muy afortunada”.