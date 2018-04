‘Después de casa de muñecas’ aborda mundo femenino

Ciudad de México

Por más de 130 años, la obra Después de casa de muñecas se ha mantenido como un pilar de la dramaturgia en cuanto a temas feministas, ya que en esta época, al final de la puesta, la protagonista abandona a su esposo e hijos para realizar su propia vida, sin nadie más, lo que desató mucha controversia.

TE RECOMENDAMOS: ‘Straight’ llevará al teatro la diversidad sexual

La puesta fue un escándalo y más de un siglo después, en 2017, el dramaturgo Lucas Hnath, estrenó la segunda parte en Broadway, donde la protagonista regresa a casa, quince años después, para resolver una situación que dejó pendiente.

Bajo la dirección de Mauricio García Lozano, la trama se presentará en el teatro Julio Prieto y será protagonizada por Cecilia Suárez, quien destacó la importancia que tiene el tema en la actualidad.

"Difícilmente va haber una mujer que vaya a ver la obra, escuche el texto, escuche las cosas que se dicen y no se vea identificada con Nora, toca al mundo femenino de una manera muy sabia, de una manera profunda y me parece casi imposible que una mujer diga que no tiene nada que ver con ella", comentó Cecilia en entrevista, tras haber presentado los detalles de la producción en conferencia de prensa.

Incluso destacó que de tantos elementos que existen para montar la historia de una mujer feminista, es difícil elegir qué tema llevar al escenario.

"Más que complicado, es complejo en el sentido en que no hay una sola forma en la que cosas de las que se hablan se cuenten, hay muchas visiones, muchas perspectivas, hay mucho de dónde sacar", agregó la actriz.

Morris Gilbert y Julieta González, como productora asociada, coincidieron en que es el momento ideal para presentar la obra.

"No podía llegar en un mejor momento, es un tema que habla de emancipación de las mujeres, es un tema que siempre me ha atraído profundamente por razones muy concretas y he hecho obras con temas feministas como Monólogos de la vagina, que tuvo 15 años de temporada", destaco Gilbert.

"Siempre es un tema que me interesa y me interesa saber cómo hemos evolucionado en la historia. Hoy en día tenemos al misógino más espantoso, el Presidente de EU, es vomitivo; entonces la pregunta es si hemos evolucionado o involucionado, cuál de las dos, dónde estamos en este mundo en el tema de la relaciones entre hombres con mujeres", enfatizó el productor.

El director explicó que el teatro debe hacer pensar al público y conmoverlo, ya sea con risas, lágrimas o las emociones que se presenten, donde la gente se reconozca a través de los personajes.

LA CITA

Después de Casa de Muñecas se estrenará el próximo 27 de abril en el teatro Julio Prieto antes Xola.

Juan Carlos Colombo, Beatriz Moreno, Paulette Hernández y Assira Abbate forman parte del elenco.

La obra es considerada por The New York Times, Los Angeles Times y W magazine como la mejor de la temporada en su estreno en Broadway.

ES