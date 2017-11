Celebran a Cri-Cri con un musical en Bellas Artes

México

Adultos mayores, padres de familia y niños de todas las edades disfrutaron entre cantos y aplausos el musical Tiliches, tambaches y cachivaches que se presentó en El Palacio de Bellas Artes para conmemorar el 110 aniversario de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. Niños reían y los padres cantaban con alegría las canciones del musical dirigido por Andrea Gabilondo.

Con un espectáculo que combina la música, el arte vocal, el baile contemporáneo y una escenografía física y con pantallas digitales se demostró que la música de Cri-Cri sigue presente en el público.

“La música de Cri-Cri es para todas las generaciones, desde nuestros actores que lo dejan claro con sus distintas edades. La música de El Grillito Cantor no pasa de moda, a pesar de que estamos en el nuevo milenio me sorprende que no se cansan, son clásicos que siguen vigentes y mi compromiso con la puesta sigue”, comentó Andrea Gabilondo, hija de Francisco Gabilondo Soler.

Con un grupo de seis músicos tocando en vivo y 11 actores, quienes a partir de 22 cuadros, entre cuentos y canciones, muestran una historia donde los personajes de los grandes clásicos del compositor infantil cobraron vida a través de una adaptación moderna que lució en Bellas Artes.

“Estar aquí representa mucho para mí. Bellas Artes tiene mucha historia para mí”, comentó en el recinto donde hoy se llevará a cabo otra función del musical.

Los clásicos de Cri-Cri como “Che Araña”, “El ratón vaquero”, “La marcha de las letras” y “Canción de brujas” fueron las canciones más coreadas entre los adultos, quienes con alegría y nostalgia disfrutaron de la producción, al igual que los pequeños que acudieron al recinto.

La puesta en escena que recordó a El Grillito Cantor, a través de un viaje por su repertorio, cerró con un video de Francisco Gabilondo Soler haciendo su gesto de despedida, lo cual deleitó al público familiar, que agradeció con una ovación.

CLAVES

LA AGENDA

El 12 y 26 de noviembre y 3 de diciembre Tiliches, Tambaches y cachivaches se presentará en el Teatro Tepanzolco, en Cuernavaca.

El musical está inspirado en el formato y el programa de radio que hacía Cri-Cri en la XEW.

Su música es considerada el legado infantil más importante México y sus canciones han sido traducidas en diversos idiomas.