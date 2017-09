El Círculo Teatral cierra por el sismo

México

El edificio del Círculo Teatral, ubicado en avenida Veracruz 107, colonia Condesa, sufrió daños severos tras el sismo del pasado 19 de septiembre, por lo que sus directivos han decidido cerrar el recinto por tiempo indefinido.

“Tomamos la decisión de suspender las actividades, porque el Círculo Teatral no está en condiciones de albergar un público, no tenemos la estructura correcta para seguir, sería una tontería, no me lo permitiría ni creo que el público tenga ganas de entrar en este momento”, dijo Víctor Carpinteiro, encargado del proyecto, junto con Alberto Estrella.

Mientras el actor platica con ¡hey!, un grupo de jóvenes se reúne fuera de las instalaciones; con casco y tapabocas, se organizan para entrar y acomodar. “Estamos sacando lo más posible, queremos dejar lo más limpio el recinto, rescatar lo que se pueda; la parte de butacas es la que hoy se va, ya se fue la parte de iluminación”, explica Carpinteiro.

El organizador comenta que es mucho dinero el que se necesita para reparar el recinto, por lo que aún no definen si lo reconstruirán o buscarán otro inmueble, y aprovechó para pedir apoyo: “Creo que es importante que rescatemos los espacios que resultaron dañados, en este caso hablo del Circulo, ojalá volteen hacia nosotros”.

Lamentó que el cierre afecte a la comunidad teatral y señala que muchas producciones “se quedan volando”, pues ya tenían programación cubierta hasta febrero del próximo año, con muchas obras que estaban por estrenar.

“Es lamentable que un teatro cierre. Un teatro es fundamental, porque aporta cultura, otras cosa intangible que va a los sentimientos, que trasforma sentimientos, que la gente se puede llevar desde una tranquilidad hasta un juicio estético, y llevarse una experiencia, el arte toca el corazón”, añadió.

Un grupo de Protección Civil llegó a revisar el inmueble, entran y salen rápidamente, parece que no hay ninguna novedad; también observan los edificios aledaños. Carpinteiro afirmó que no es especialista en el tema y no puede hacer un juicio de las casas del lado, pero ellos verán por el teatro.

El actor menciona que, a pesar de todo, el Círculo Teatral está vivo, y ya está buscando un lugar para seguir impartiendo clases. Además, ya tiene un espacio para funcionar como oficina.

“El inmueble se para, pero las actividades no. El Círculo Teatral va a estar la próxima semana en Guanajuato, en 15 días nos vamos a Monterrey; entonces, en ese sentido, el Círculo está vivo. Es muy bueno de pronto ver que el inmueble puede estar dañado, pero el trabajo artístico sigue y eso es muy bueno”, concluyó.

Siguen adelante

Aproximadamente en 15 días se organizará un plantón cultural afuera del recinto para obtener donativos y poder continuar con las actividades.

El 28 de septiembre, en el contexto del II Festival de Teatro de la Universidad de Guanajuato, presentarán la obra Delirio… 3:45 AM.

El 8 de octubre, algunos de los integrantes de este proyecto visitarán un festival en Monterrey, Nuevo León, como parte de sus actividades culturales.