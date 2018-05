Celebrarán una década de trabajo juntos

Guadalajara

Los comediantes mexicanos, Cessy Casanova y el Norteño alistan una noche llena de humor y diversión con el espectáculo Una dama y un peláo la cual además servirá para celebrar una década de trabajar juntos en el show, así como el cumpleaños de Casanova.

“El Domingo 20 es el cumpleaños de Cessy Casanova, 102 años de trayectoria, es impresionante, la vamos a festejar, va a haber batalla, pero también le voy a llevar un pastel light”, dijo en entrevista Edson Zúñiga, quien da vida al Norteño.

En el divertido espectáculo El Norteño y ‘La dama de la comedia’ defenderán cada uno su género desde su perspectiva y con sus propias vivencias, mismas con las que muchas parejas se sentirán identificadas.

“Nuestro espectáculo es vigente porque la temática es algo que no caduca, que es la vida diaria, es de hablar del hombre panzón, flojo, infiel, poco caballeroso, y él (El Norteño) que trata de hablar más de las mujeres pero meramente son chistes, historias creadas”, dijo en entrevista Casanova. Mientras que Edson Zúñiga agregó; “yo practicante soy una catarsis para ella, para que cuando ella vaya con sus amigas no les escupa todo lo que piensa”.

La cita es ahora en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO), un foro en el que no se han presentado, sin embargo no le temen al contrario, se dicen agradecidos de la oportunidad de presentar este show que además sólo se presenta en Jalisco.

“Lo vamos a conocer apenas, no se logró en el teatro Galerías por muchos compromisos que tenían pero PALCCO nos abrió las puertas y venimos con este intento de superar a la mujer con concejos, con apoyo, que lo hacemos cada año y que no sucede en otro lugar de la República, ella se valorina porque está en su tierra, pero yo no, yo soy profeta”, señaló el Norteño.

Zúñiga reveló que tras terminar sus actuaciones en el show así como su participación en el la obra Las Locuras del Tenorio viajará al mundial de Rusia con el equipo de Televisa para interpretar su personaje de ‘El Compayito’ y tras la salida de Adrián Uribe por la peritonitis que lo ha mantenido en el hospital, aseguró convencerá a los directivos para llevar a Cessy.

La cita es este sábado 19 de mayo en el Salón Moncayo de PALCCO, con dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas. Los boletos están disponibles en Ticketmaster o taquillas de PALCCO, con ubicación en Avenida Central 375 y los precios oscilan entre los 250 y los 500 pesos.

MC