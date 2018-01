Billy Elliot El Musical estrena gira en Guadalajara

Guadalajara

El musical que promete conquistar los corazones tapatíos; Billy Elliot debutará como gira este sábado en el Teatro Galerías con un elenco que destaca por la actuación de la primera actriz Norma Lazareno y un gran catálogo de talento infantil.

La obra a cargo de Alejandro Gou ha llamado la atención de producciones internacionales por su ejecución conmovedora e impactante, la cual cuenta una historia de superación cobijada por un montaje de gran formato

“La gente de Nueva York y Londres vino a ver la obra hace un mes y medio a la capital y salieron diciendo que es la mejor producción que han visto en el mundo de Billy Elliot, incluyendo sus ciudades y eso me encanta, es uno de mis musicales preferidos y desde hace ocho años pedí la licencia, después que me dieron los derechos estuvimos en CDMX con una temporada muy exitosa y yo no quería guardar la producción. Cuando comenté que quería llevarlo a toda la república todos me dijeron “¡Estás loco! ¿Cómo piensas sacar este monstruo de gira?” y lo logramos” contó Alejandro Gou, productor de la puesta en escena en entrevista para ¡hey!

Tras 25 años de llevar obras al Galerías, el empresario recordó el primer proyecto que trajo al recinto sumando hasta el momento 46 producciones presentadas, sin embargo, con Billy Elliot celebra además el debut de su hijo Patricio Gou en el teatro.

“Aquí empecé mi primer obra de teatro infantil y mi hijo Patricio Gou de siete años mañana debuta en este teatro porque hace el papel del niño chiquito. Estoy muy feliz y emocionado porque tengo la gorrita de conductor y la gorrita de papá y le dije a mi hijo: “Vas a ser uno más tu papá no es el productor y tienes doble compromiso porque como dice Spiderman; con un gran poder llega una gran responsabilidad”

Sobre el montaje agregó que se cuenta con una producción completa; 56 sistemas de audio, canto en vivo, emoción y mucha diversión para el desarrollo de la trama que narra la vida de Billy, un niño que lucha por el sueño de convertirse en bailarín enfrentándose a las críticas y estereotipos que lo culpan de su intercambio de guantes de box por zapatillas de ballet.

Por su parte, la primera actriz Norma Lazareno expresó su emoción por formar parte de este exitoso proyecto que se extiende a gira internacional, resaltando que Guadalajara es una plaza importante y llena de gente que sabe del buen teatro.

“Nos sentimos muy esperanzados e ilusionados de que la gente nos apoye con su presencia porque es una obra que no pueden dejar de ver y es la única oportunidad este fin de semana porque tenemos ya una lista de ciudades que abarcará por lo menos cuatro meses y vamos con el pie derecho de debutar aquí en Guadalajara porque para los productores es muy importante” dijo.

La actriz de 74 años describió el musical como un completo agasaje audiovisual que presume además una historia de reflexión que invita a cualquiera a seguir sus sueños a pesar de las adversidades.

“Es un personaje divino, una abuela preciosa. Es la abuela de Billy y es como si fuese mi hijo pero ya se la van las cabras un poquito pero es de carácter firme y una mujer muy positiva…hay actuación, emoción, coraje, mucha risa y un mensaje muy entrañable para el público de que deben apoyar las vocaciones que se van desarrollando dentro de la familia y no obstruir ni limitar a las personas que quieren ser algo en la vida” finalizó.

Billy Elliot, El Musical se presenta este sábado y domingo en el Teatro Galerías con dos funciones por día, 17:00 - 20:30 horas y 13:00 - 17:00 horas respectivamente.

“Este montaje que traemos a Guadalajara es exactamente igual o superior a otras obras, no se podría hacer mejor ni en actuación, producción, canto… los Billys mexicanos son fantásticos y esta obra está en otro nivel, es otro rollo, otra garra, otra enjundia, más entregada y apasionada” Norma Lazareno

“Me dejaron crear una escenografía nueva porque han pasado once años de que la crearon ellos y en ese tiempo la tecnología ha crecido muchísimo. Entonces creé muchas cosas e hice una escenografía más grande y se hizo fijo en el teatro” Alejandro Gou

MC