"Billy Elliot" despide a Jesús Trosino, uno de los protagonistas de la obra

México

La producción de Billy Elliot el musical dio la despedida al pequeño Jesús Trosino, quien ofreció su última función ayer debido a los cambios físicos que está teniendo conforme a su edad.

El público del Centro Cultural Teatro 1 ovacionó a Jesús tras finalizar la función; el elenco se integró a los aplausos, donde el actor recibió flores y entre lágrimas agradeció.

Los familiares del artista aparecieron por la parte posterior del escenario para darle una sorpresa y poder abrazar al pequeño, que con llanto únicamente respondió a los abrazos; al preguntarle si quería decir algo al respecto, Trosino decidió no mencionar nada debido a que se sentía nostálgico.

El equipo de producción le otorgó una gorra como símbolo de que forma parte de la familia, a lo que el bailarín respondió con un abrazo, en seguida Hernán Mendoza, quien interpreta al padre de Billy, le dijo “Gracias, hijo”.

En entrevista el actor habló de su sentir, que a pesar de saber que algún día podía suceder esta salida, no dejó de llorar agradeciendo a todos lo que lo apoyaron, así como a los directivos y sus compañeros de trabajo.

“Me siento triste, porque no quería que acabara todavía, pero son cosas que pasan. Ya sabíamos que algún día iba a pasar esto, nos dijeron que iba a llegar algún día donde ya no iba a haber un Billy, porque todos vamos a crecer y seremos mejores, para mí ya llegó este día”, señaló.

Tras 11 meses de preparación especializada y casi cinco de funciones, alternando con otros cuatro compañeros, Jesús expresó que aunque Billy es una papel difícil de interpretar por todos los movimientos en el escenario, se siente contento con el resultado.

“Montar una obra en tan poco tiempo, venir a ensayar fue lo difícil, pero al final todo salió muy bien. Siento que di todo y me siento conforme con lo que hice”, comentó.

El actor no se pudo contener al ver a sus padres, a quienes agradeció su apoyo.

“Me hubiera gustado que no me vieran llorar así como estaba, pero siempre me apoyan en todo y con eso me siento muy bien”, expresó.

El pequeño aseguró que seguirá entrenando para centrarse por completo en el teatro musical y algún día presentarse en los mejores escenarios del mundo.

El musical

El canadiense David Álvarez, quien interpretó a Billy Elliot en Broadway, también forma parte del elenco.

Hernán Mendoza, Carlos Fonseca y Anahí Allué s también forman parte del elenco.

Mauricio Arriaga, Aarón Márquez, Ian González y Demián Ferráez alternan con el personaje principal.

ya tienen el nuevo quinto que integrará la obra.