Ariadne será Blancanieves y Marcus Ornellas, su príncipe

Ariadne Díaz se prepara para interpretar a Blancanieves y Marcus Ornellas para ser su príncipe.

"Marcus, (quien es su pareja en la vida real) me había platicado sobre esta pieza teatral y me entusiasmaba la idea de verlo vestido de príncipe. Y ahora que me hablaron para este trabajo (dar vida a Blancanieves) dije sí, porque será grato que nuestro hijo Diego nos vea con estos personajes en una historia tan clásica", comentó Ariadne al referirse al montaje que ensaya para estrenar en unas semanas.

Acompañada por su pareja, Marcus, y su pequeño hijo, Diego, la actriz explicó que ella suplirá a Marjorie de Souza en la pieza teatral infantil, pero desconoce las razones por la que la venezolana ya no será parte del elenco.

En contraste, destacó lo interesante y "fabuloso" que le representa trabajar con su pareja. Sobre todo en una historia que es un clásico infantil, debido al momento que experimentan, toda vez que la paternidad "nos ha cambiado la vida".

"En este momento estoy disfrutando mucho mi maternidad y Marcus ser papá, disfrutamos al máximo a Diego, por lo que participar en una historia como Blancanieves nos tiene muy felices", añadió la actriz.

Aunque el propósito de Ariadne era hacer una pausa en su profesión para dedicarse por completo a su faceta de madre, confirmó que también se prepara para participar en la segunda parte de La doble vida de Estela Carrillo, por lo que antes de lo que pensaba "volveré a los foros antes de que termine el año", pues la intención es estrenar esa producción a principio de 2018".

Conviven con Peppa Pig

Ariadne y Marcus inauguraron el stand especial de Peppa Pig en el Papalote Museo del Niño, donde tras cortar el tradicional listón disfrutaron de las atracciones que ofrece la nueva sección.

"Diego creció con esta serie animada, George es su preferido por eso viene vestido como él", dijo Marcus mientras disfrutaba cuando su bebé jugaba en la alberca de pelotas, una de las 9 actividades que ofrece la nueva sección del museo y que estará abierta hasta el próximo 20 de agosto, en epecial para los peques menores de cinco años.

