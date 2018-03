Ari Telch lleva su bipolaridad al escenario del teatro Milán

México

Ari Telch dio un clavado a su mente para saber qué es lo quería mostrar dentro de su monólogo D´Emente, una pieza teatral donde habla de su enfermedad, la bipolaridad, en el teatro Milán.

El recorrido mental que estará en el escenario por una corta temporada, aborda los diversos padecimientos psiquiátricos que existen y enfermedades propias, así como también de personas cercanas al actor.

Tras haber ofrecido una función especial a invitados y prensa, Ari habló sobre los prejuicios que existen de algunas enfermedades y los miedos a los psiquiatras.

“No son más que seres que platican contigo, treinta ó cuarenta minutos, te pueden salvar la vida; tú le dices las cosas que sientes, el no puedo dormir, no tengo hambre y me está pasando esto o tengo mucha ansiedad; son especialistas en codificar la química de tu cerebro”, expresó el actor después de agradecer al público que asistió al teatro.

El actor reconoció que sí fue difícil sobrellevar su situación y más trabajando en televisión, pero con el tiempo aprendió a vivir con el trastorno bipolar.

“Fue complicado, no tienes idea, echas demasiado desmadre, abusas, generas adicción y de pronto te das cuenta que algo raro está pasando, de pronto tienes un delirio; el diagnóstico es el principio del camino, desgraciadamente no es el final”, dijo.

“La enfermedades psiquiátricas mayores que yo padezco, bipolaridad, solo se pueden sobrellevar cuando las entiendes; entonces, de pronto me echo un clavado a la literatura y después a las redes sociales, hay mucho activismo en Estados Unidos y en Argentina, y comienzo a aprender de lo que se descubre, esto se le puede platicar a la gente en esta obra, que no tiene idea de qué es un bipolar”, explicó Ari, respecto a la creación de su monólogo.

Destacó que en México: “Hace falta activistas y hace falta que la gente alce la mano y diga: Yo padezco una enfermedad mental, no hay rollo, el cerebro se enferma como se enferman las rodillas”, destacó Telch, quien estará presentando su monólogo todos los lunes.