El Rey León está listo para recibir a personas autistas

Ciudad de México

Simba es el personaje que le ha permitido tener muchas experiencias de vida al actor y cantante Agustín Argüello, quien esta tarde está listo para enfrentar un nuevo reto, ofrecer la primera función de El Rey León para personas autistas en el Teatro Telcel.

"Para esta fecha sólo existirán algunas modificaciones en las luces y el sonido, cosas que pueden provocar un sobre estímulo a estas personas, pero en la parte artística no se cambiará nada", dijo el actor en entrevista con ¡hey!

Los integrantes del reparto de la obra se prepararon durante tres meses, tiempo en el que asistieron a pláticas con personas de la fundación Iluminemos de Azul, visitaron el Centro de Autismo Teletón en Ecatepec y hasta realizaron algunas convivencias especiales.

Agustín, quien no había convivido con alguna persona con autismo, aseguró que estos acercamientos le ayudaron a "tener la oportunidad de conocer a niños que viven con esta condición y saber cómo viven su día a día, esto me ayudó para sensibilizarme. La función la vamos a disfrutar mucho más y va a ser una experiencia única porque nunca se ha hecho algo así en el teatro en México".

El Rey León celebra dos años en cartelera, posicionándose como una de las obras musicales más exitosas del momento en nuestro país y que busca romper barreras, apostando por nuevos públicos y nuevo talento.

Para el intérprete de origen argentino, la incorporación de Aitza Terán como Nala en el reparto titular de la obra significa mucho sentimentalmente porque "fue mi compañera de escena cuando audicioné para el papel, y con ella me presentaron a los creativos de Broadway".

Aunque este musical ya se perfila para bajar su telón el siguiente año, el actor no deja su entusiasmo y pasión por esta obra y asegura que Simba es un personaje "que me ha cambiado la vida en la parte personal y laboral porque es un siento que estaba destinado hacerlo, me preparé muchísimo para este él sin saberlo".

ENTÉRATE:

Cuando concluya el Rey León, Agustín continuará su carrera en la televisión.

Sobre la apertura que tienen los actores en trabajar en cualquier televisora, el actor dijo que "me da gusto ver cómo la televisión está evolucionando y le abre sus puertas a los artistas".

El Rey León continuará este 2017 y se espera que el próximo año cierre su temporada.