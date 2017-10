Mediante el teatro, continúa la ayuda a damnificados

Ciudad de México

El productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo, instaló dentro del Teatro Royal Pedregal, un centro de acopio para ayudar a los damnificados que quedaron sin viviendas tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre.

Ortiz de Pinedo continuará la ayuda hacia los afectados ya que mencionó que la reestructuración aún no termina y falta mucho por hacer.

"Me impresionó mucho cuando escuché que la gente de gobierno dijo que la ayuda que daría a la gente que perdió sus casas, será en cuatro meses, cuatro pagos, entonces cuánta gente va a pasar las posadas, Navidad, Año Nuevo, Reyes, todos esos días sin casas y a veces no nos acordamos que esto va a durar mucho tiempo", comentó durante una entrevista en el Centro de Acopio.

Actualmente ya se encuentran instalados y estarán hasta el 31 de octubre, acomodarán las donaciones para el 6 o 7 de noviembre llevar la mayor cantidad de ayuda posible a Asunción Ixtaltepec, ubicado en Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec.

Incluso comentó que lo recaudado de taquillas de tres funciones serán destinadas de igual manera a los damnificados de Oaxaca. que ningún trabajador, actor o equipo de producción cobrará en los días de función destinado al apoyo.

El Sábado 28 a las 7pm estará la puesta Divas de Corredor que es Teatro de Cabaret con Adriana Moles, el domingo 29 estará la obra infantil, Nadie quiere ser mi amigo, la historia de un niño y su amigo imaginario llamado Nadie con una duración de 45 minutos.

El lunes 30 se presentará Una Familia de Diez, con un costo por boleto de 500 pesos; el productor comentó que aún se necesita mucho apoyo y una forma de reactivar la economía es consumiendo a través del entretenimiento, el teatro, así como restaurantes y diversas actividades.

"Sería muy cruel e injusto pensar que a mí no me pasó nada, pues ya fregué, pero claro que sí me pasó, me pasó porque mi pueblo, mi ciudad, mi gente está lastimada y la economía no está reactivada aún", dijo Jorge.

El centro de acopio estará apoyado por el grupo teatral por la Brigada Clown, de igual manera encabezado por Adriana Moles así como profesionales del arte como Gotita, Alfonso Sebastián Mago, El juguetero e Irasema Hernández.

El elenco de Una Familia de Diez, está conformado por Eduardo Manzamo, Ricardo Margaleff, Daniela Luján, Mariana Botas, Andrea Torre, Fátima Torre, Gabriela Sánchez Hinojosa, Moisés Iván Mora, Yulianna Peniche y Lupe Vázquez, dirigidos por Jorge Ortiz de Pinedo.

Sebastián Zurita se unirá al apoyo de centro de acopio durante los próximos días, así como distintos actores amigos de la familia Ortiz de Pinedo.

¡Amigos, seguimos solicitando su ayuda! Tenemos que llenar el camión para mandarlo lleno de ayuda. Los esperamos en el #TeatroRoyalPedregal. pic.twitter.com/HKD3ytmSMU — Teatro RoyalPedregal (@elroyalpedregal) 23 de octubre de 2017

