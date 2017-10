Con estilo futurista, Taylor Swift estrena “…Ready for it?”

Ciudad de México

Taylor Swift estrenó su nuevo sencillo, …Ready for it?, canción que se desprende de su más reciente material discográfico Reputation, que saldrá a la venta a partir del próximo 10 de noviembre.

En el video, Taylor Swift se encuentra en un mundo futurista, en donde se enfrenta consigo misma. A unas horas de estrenarse, el video ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los verdaderos seguidores de la cantante la defienden de comentarios como: "cuando los efectos visuales son mejores que la canción" o "lo siento, pero esto es tonto, la música es mala y el video no es una película".

Reputation es el sexto material discográfico de la cantante, del cual también se extrae la canción "Look what you made me do".

Te dejamos el video.

ERV