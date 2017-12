Ciudad de México

Taylor Swift tuvo un gran gesto con una de sus fans en Inglaterra que necesitaba ayuda.

La cantante le compró una casa a una joven embarazada y que no tenía hogar.

Stephanie Waw tenía ocho meses de embarazo y a través de la aplicación The Swift Life, compartió su historia.

La mamá de Stephanie contactó a la cantante para contarle la historia de su hija y, luego de un concierto, la intérprete de Blank Space se llevó a la joven a su camerino.

A solas, Swift le dijo: "Stephanie, has estado por mucho tiempo en mi vida y nunca me has pedido nada. Me pudiste haber buscado y yo te pude haber ayudado, pero no lo hiciste", relató la joven.

La cantante mencionó que le devolvería el dinero del boleto, pero lo que en realidad hizo fue ayudarles comprándoles una casa y todo lo que la bebé necesitaría.

La publicación de Stephanie concluye cuando explica que Taylor Swift le dijo: "'Quiero que puedas disfrutar de tu niña. No te preocupes por todo esto'. Esa noche ella me dio su mano y me levantó del suelo. De la misma manera que ella ha hecho durante 12 años. La amo por siempre".









