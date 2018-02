Susana Alexander festeja 25 años del Teatro Rafael Solana.

Ciudad de México

La primera actriz Susana Alexander celebrará los 25 años de Teatro Rafael Solana con la puesta en escena Debiera haber obispas, escrita por el reconocido dramaturgo.

"Le estamos celebrando su aniversario a Rafael Solana, de su teatro, es un homenaje al señor. De esos 25 años, yo he vivido ocho o 10 años aquí, llego al camerino como si fuera mi casa, me conozco el teatro de memoria, llego muy contenta. Hay que celebrarlo y qué mejor que poniendo una obra de él", expresó

En conferencia de prensa, mencionó que el dramaturgo tuvo la primera asociación de críticos de teatro. "Fue una asociación importante, cuando nos daban un premio nos sentíamos honradísimos, cómo no le voy a celebrar", indicó.

En un salón del Centro Cultural y Social Veracruzano, platicó que en el escenario la acompañará gente muy especial: "Son mis amigos de toda la vida y algunos más recientes".

El elenco se conforma por Roberto D'Amico, Enrique Becker, Cecilia Romo, Rosario Zúñiga, Julio César Luna, Pilar Flores del Valle y Caribe Álvarez; bajo la codirección de la propia Susana Alexander, acompañada de Eduardo Ruiz Saviñón.

Entre anécdotas y risas, la primera actriz recordó que fue el propio Becker quien le sugirió montar esta puesta en escena, que estrenó en 1954 con María Teresa Montoya como protagonista.

"Yo aquí por platicar y chismear con mi amigo Becker, en una de esas le digo que cumple 25 años el teatro y me dice: 'Oye, ¿por qué no pones Debiera haber obispas, porque fíjate que cuando tenía 21 años...', el siglo pasado y casi el antepasado (risas). Y, bueno, fui a buscarla", contó.

Y agregó: "Luego se me ocurrió empezarle a hablar a mis amigos. Un día igual de chisme con Roberto le platico y me dice: 'Sí, conozco la obra'; le digo: 'Oye, ¿por qué no me haces tú él obispo?, y me dice: 'Sí'. Y así junté a mis amigos".

La obra es una comedia costumbrista que critica la vida social y política de la mujer; habla de Matea, un ama de llaves encargada de cuidar al párroco del pueblo; cuando éste muere, ella se enfrentará las humillaciones y desprecio de la sociedad, para luego adquirir poder al resguardar los pecados de los feligreses.

Enamora a su público

Cuestionada sobre si el teatro está en crisis, más ahora con las nuevas tecnologías, Susana Alexander comentó que es un problema que ha estado presente siempre, pero que puede disminuir promoviendo el arte entre las nuevas generaciones.

"Todo mundo siempre ha dicho que el teatro está en crisis; me acuerdo que a mis 20 años lo escuché y respondieron que está en crisis porque no hay una educación en las escuelas para que la gente vaya al teatro o mandan a los niños y jóvenes a unas obras espantosas y no quedan enamorados para que regresen", refirió.

En ese sentido, consideró que como actriz siempre trata de enamorar a su público, de hacer que les guste lo que están viendo, para que decidan volver a verla no sólo a ella, sino también a las tantas propuestas teatrales que hay.

"Un lunes estaba yo en este teatro, haciendo Las mujeres no tenemos llenadero, entonces, pregunté: 'Alguno de ustedes me ha visto antes'. Algunos levantaron la mano y les agradecí, les digo: 'Porque uno es como una prostituta, si pasó usted una buena noche conmigo querrá usted regresar' (risas)", dijo.

CLAVES

La obra estrena este 9 de febrero en el de Teatro Rafael Solana del Centro Cultural y Social Veracruzano.

Susana Alexander dijo que estarán "hasta que el público lo pida"; la primera actriz espera llegar a 100 representaciones.

La puesta en escena saldrá de gira en marzo; por el momento, tienen confirmadas fechas en Puebla, Guadalajara y Monterrey.









