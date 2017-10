Cosas extrañas que querrás tener si eres fan de Stranger Things

¡Alerta de Spoilers!

La segunda temporada de la serie dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, cuya opera prima es el thriller Hidden (2015), cuya historia está ambientada en 1983, narra una serie de sucesos paranormales que surgen a raíz de la desaparición de Will Byers en el pueblo de Hawkins.

Una de las múltiples causas del éxito de Stranger Things se debe a las enormes referencias al cine de horror y ciencia ficción de los años ochenta (Steven Spielberg, John Carpenter, etc), así como de la literatura de género (Stephen King y Lovecraft), y el New Wave en la escena musical (Tangerine dream).

Si te gustan las cosas retro, eres fan del cine de género o tienes gustos musicales afines a los 80’s, vas a desear tener los objetos que aparecen a lo largo de la serie.





1) Los niños protagonistas de la serie son fanáticos de los juegos, eso lo podemos observar desde el primer episodio donde los vemos jugando una partida de Dungeons & Dragons , y precisamente de ahí sacan el pseudónimo que le dan a la horrible criatura antagonista de la historia: el Demogorgon.

2) En los 80’s no existían los smartphones, sin embargo una buena alternativa para comunicarse con la que contaban los protagonistas era el uso de radios Supercomm, una referencia al filme de 1985: Explorers. Aunque dicha marca ya no existe, hay un moderno modelo de walkie talkies para mantenerte en contacto con tus amigos y estar listo para aventurarte al «Otro Lado» (The Upside Down).





3) Si te identificas con Jonathan Byers y eres de los documentan su día a día con fotografías, deberías pensar en una Cámara Reflex. En la serie Jonathan usa una Pentax ME-Super análoga, tal vez para los tiempos modernos podría interesarte esta versión digital de una Pentax. ¡A cazar monstruos!





4) Cuando Joyce Byers y el alguacil Jim Hopper unen sus fuerzas para investigar la desaparición de Will y terminan en la casa de una mujer que denunció al gobierno por la desaparición de su hija, descubrimos la que podría ser la habitación real de Eleven y su mama con un llamativo móvil de payasos que cuelga sobre la cuna de su hija.





5) Imaginemos que te encuentras a un niño o niña con increíbles poderes mentales, sácale el mayor provecho con una cámara de privación sensorial, sólo necesitarás 680 kilogramos de sal tipo Epsom, 734 litros de agua a temperatura ambiente y una útil piscina inflable.





6) Cuando por fin rescatan a Will Byers y se encuentra sentado con su familia en la cena de Navidad, él sostiene un regalo muy grande y está prácticamente seguro de que es una consola de juegos de Atari ¡Qué buen regalo!