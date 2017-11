¿Qué opina Stephen King sobre Stranger Things?

La segunda temporada de Stranger Things no solo ha sido del agrado de millones de personas alrededor del mundo sino también de uno de los escritores de terror más reconocidos actualmente, Stephen King.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el escritor de obras como "El resplandor", "It", "Carrie", entre otras, compartió su opinión sobre la exitosa serie de Netflix.

"Damas y caballeros, así es como se hace: sin tonterías, entretenimiento honesto. Derecho", posteó en su red social.

