Stephen Colbert y las bromas que hizo sobre Trump

Ciudad de México

Stephen Colbert habló, bromeó y criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los Emmy 2017.

Una de las primeras bromas fue cuando el presentador comenzó la ceremonia y dijo que “hay 450 programas… no hay nadie que pueda ver toda esa televisión, aparte del presidente. Hola señor, gracias por unirse a nosotros”.

Más tarde, el presentador mencionó que “la estrella de televisión más grande del año pasado es Donald Trump. Y ya sabes, Alec Baldwin. Ustedes están hombro a hombro”.

“Y no se puede negar que cada ‘Trump’ ha sido influenciado por Trump de alguna manera. Todos los espectáculos como House of Cards, American Horror Story y los Grammy Latino del próximo año”.

Colbert bromeó y 'castigó' a Hollywood por no darle al presidente un Emmy por The Apprentice el año que fue nominado y dijo entre broma que “apostaría a que no hubiera buscado la presidencia” si hubiera ganado el premio.



Por último Colbert señaló que “el presidente se ha quejado de que los Emmys están manipulados”.