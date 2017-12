Esta escena de 'The Last Jedi' provoca quejas en cines de EU

Ciudad de México

A veces, las mejores intenciones de los directores de cine no son comprendidas por la audiencia. Eso ha sucedido con Star Wars: The Last Jedi, que aunque recibió comentarios positivos por parte de la crítica especializada, ha sido rechazada entre los fans de la franquicia creada por George Lucas.

A ello se suma las quejas —y aclaraciones necesarias— que una escena de la película dirigida por Rian Johnson está suscitando en las salas de cines de Estados Unidos.

La escena en cuestión es protagonizada por la vicealmirante Holdo, interpretada por Laura Dern. En ella, el personaje decide sacrificar su vida para salvar a la resistencia que huye de Snoke.

Al ver que la Primera Orden está disparando contra las naves en las que viajan los rebeldes, la vicealmirante Holdo pone en marcha su nave a la velocidad de la luz, para que ésta colisione contra la nave enemiga.

Para el momento exacto de la colisión, el director Rian Johnson decidió eliminar todo rastro de sonido.

En una entrevista con Collider, el supervisor de efectos especiales, Ben Morris, admitió que este recurso le pareció inusual pero efectivo para una película de Star Wars.

"Cuando escuché todos los gritos y expresiones de sorpresa en el silencio, fue simplemente fantástico. Nos dimos cuenta de que funcionó. Eso nunca había ocurrido en Star Wars", dijo Morris.

Sin embargo, debido a quejas, algunos cines de Estados Unidos se han visto en la necesidad de aclarar que la falta de sonido en dicha escena es parte de la película y no un error en la proyección.

El actor y comediante Paul Scheer compartió una foto del aviso colocado en cines de AMC, la tercera cadena de cines en EU.

"Tenga en cuenta: The Last Jedi, de aproximadamente 1 hora y 52 minutos, cuenta con una secuancia dentro de la película en la que TODO el sonido se detiene durante aproximadamente 10 segundos completos. Mientras las imágenes continúan en la pantalla, no escuchará nada. Esto es una decisión intencional del director para un efecto creativo", señala la advertencia.





