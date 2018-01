Editan ‘Star Wars: Los últimos Jedi’ y quitan escenas con mujeres.

Ciudad de México

Un usuario anónimo creó una versión de Star Wars: Los últimos Jedi en la que eliminó todas las escenas protagonizadas por mujeres.

El filme que originalmente dura 2 horas con 35 minutos se redujo a 46 minutos.

La persona tituló al filme The Last Jedi: De-Feminized Fanedit, misma que describió como "básicamente, The Last Jedi, menos Girlz Powah y otras tonterías".

Esta nueva versión se publicó en el portal The Pirata Bay y dentro de la descripción dice que "probablemente sería más fácil hacer una lista de las cosas que se guardaron en lugar de las cosas que se cambiaron. Casi ninguna escena se escapó sin cortes".

"La película resultante tiene (espere...) 46 minutos de duración. Sí, lo sé, no es ideal. Tiene problemas. Pero tenía que hacerse".

"Probablemente lo disfrutes más cuando lo ves menos como una película de gran éxito y más como un tipo de episodio de una serie de Star Wars mediocre no existente", escribió en dicha página.

Evidentemente las reacciones de los famosos no se hicieron esperar.

La crítica de cine Priscilla Page fue una de las primeras y simplemente esta fue su reacción inicial.



Luego el escritor del filme Rian Johnson solo añadió que “Priscilla llega a todos los puntos, pero solo añadiré hahahahaha”

Priscilla hits all the major points here but I’ll just add hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/f0bKJ9NeUe — Rian Johnson (@rianjohnson) 16 de enero de 2018

Uno de los protagonistas de la cinta Mark Hamill no se quedó atrás y dijo “de acuerdo. Pero déjame agregar hahahahaha”.

Pero no todo quedó ahí ya que el actor John Boyega, quien da vida a Finn también se burló de esta "nueva versión" del filme.

Great points. Hope it’s okay to make a final point...

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/YnXFrjW47r — John Boyega (@JohnBoyega) 16 de enero de 2018

