No puedo ir a Chihuahua porque me quieren matar: Sofía Niño de Rivera

Ciudad de México

Sofía Niño de Rivera explicó en un video que publicó en sus redes sociales las razones por las que no se presentará en Chihuahua.

"Después del especial de Netflix, varias personas de Chihuahua se molestaron, me insultaron, me agredieron, pero otras personas que supieron ver mi comedia me felicitaron, me hicieron ver el honor de ver mi especial".

"Luego empresarios me invitaron a ir a Chihuahua a presentar mi show, esperé a que se 'calmaran las aguas' y programé una fecha por allá", dijo la comediante antes de explicar las razones de su cancelación.

"Estoy acostumbrada a los insultos en redes sociales, de eso se trata, no a todo el mundo le gusta mi comedia, pero donde ya no estuvo cagado fue cuando comencé a recibir amenazas de muerte como 'ven a dar la vuelta y te desaparecemos' 'vamos a ir a tu show a lastimarte'".

"Con amenazas de muerte yo no juego y no me voy a exponer a que me lastimen, a que me maten ¡No puedo ir a Chihuahua porque me quieren matar!", mencionó.

Luego de explicar sus razones, Sofía Niño de Rivera le mandó un mensaje a las personas de Chihuahua que la amenazaron.

"Si van a tener esa energía de odio y de agresión, mínimo canalícenla a algo que sí está lastimando a su estado, como el gobierno, como el narcotráfico, como los feminicidios, como la homofobia; realmente quieren defender a su estado, defiéndanla de las cosas que realmente importan, no de una comediante", señaló Niño de Rivera.

Aquí te dejamos el video.

DAPR