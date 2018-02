Sin Bandera, listo para decir adiós a Guadalajara

Guadalajara

Un año lleno de emociones les depara este 2018 a Leonel García y a Noel Schajris miembros de la popular agrupación Sin Bandera, ya que afinan detalles de las últimas fechas de su gira de despedida denominada Encore Acústico y alista cada uno proyectos en solitario.

“Es un año que va a ser muy interesante porque es el final de la gira con Sin Bandera que y al mismo tiempo el principio de mi disco como solista que también saldrá este año, va a ser muy movido y muy interesante la transición de Sin Bandera en estos dos años que han sido increíbles para retomar el camino solo y volver al avance personal de música distinta, pero va a ser muy bonito, es un 2018 que pinta bien”, dijo en entrevista para ¡hey! Leonel.

Como parte de esta gira el dueto llegará este 24 de febrero al Auditorio Telmex en Guadalajara, ciudad a la que le tienen particular cariño gracias a las muestras de afecto que han recibido de los tapatíos, por lo que prepara una velada muy especial llena de nostalgia, intimidad, improvisación y señalan será la última en mucho tiempo.

“Nos da mucho gusto volver porque es un show diferente, es un show basado en el primera fila que hicimos en acústico con 4 músicos y nosotros nada más porque somos de la generación de MTV Unplugged y quisimos hacer el nuestro y quedó muy bonito. Nos vamos a divertir muchísimo sacaremos muchas de las canciones que teníamos guardadas y no sabemos en cuanto tiempo volvamos a Guadalajara, pueden pasar muchos años, conforme más se acerca la fecha de término de esta gira se vuelve más especial”, compartió el músico.

El compositor señaló que si bien Sin Bandera es parte importante dentro de la vida de ambos, es momento de adentrarse en nuevos proyectos, por su parte Leonel lanzará un nuevos disco mismo que saldrá este año y en el que explorará el R&B y el pop mientras que Noel, además de música incursionará en el cine.

“Yo con mi disco solo como Leonel García también como León Polar que es otro proyecto y él (Noel) tiene muchos planes, también tiene otro disco y planes actorales, se está alistando para hacer cosas en el cine y demás, entonces va a ser a un año muy bonito para los dos de transición, de crecimiento y de seguir buscando cómo darle cosas bonitas a la gente”, detalló.

Aunque no descartan el final definitivo de Sin Bandera…

“Sin Bandera ha sido parte de nuestras vidas y es algo que no va a cambiar y no le estamos poniendo punto final definitivamente, en esta gira lo hemos hablado Noel y yo de que queremos volver a revivir esto en un futuro, sobre todo la parte de festejar algún aniversario del público y por qué no de pronto hacer algo para esas fechas, por ahora lo importante es seguir cada uno con sus vidas, tenemos muchos planes los dos”, finalizó Leonel.

Para asistir

Sin Bandera Encore Acústico

24 de febrero

Auditorio Telmex

21:00 horas

Precios: de 300 a 2,500 pesos

