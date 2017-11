Shawn Mendes, gran ganador de los MTV EMA 2017

Londres

El cantante canadiense Shawn Mendes, premiado en tres apartados entre ellos el de mejor artista, fue el gran ganador de la 24ª edición de los MTV Europe Music Awards (EMA) este domingo en Londres.

Ante un público relativamente joven, el artista de 19 años interpretó el tema "There's Nothing Holdin' Me Back" (2017), premiado como mejor canción. También recibió el galardón a los mejores fans.

La cubano-estadunidense Camila Cabello fue consagrada mejor artista pop y deleitó al público con una elaborada presentación coreográfica desplegada en tres decorados que concluyó en una piscina estilo caribeño.

La argentina Lali Espósito fue premiada mejor artista de alcance mundial al igual que el músico madrileño C. Tangana, mientras que Miguel Bosé fue el mejor español.

Lali, que se hizo famosa como actriz a los 13 años interpretando a una pequeña huérfana en la serie de Disney "Floricienta", también fue premiada mejor artista MTV de América Latina. El cantante colombiano de reguetón J Balvin, de 32 años, y la chilena Mon Laferte, de 34, que saltó a la fama con la comedia musical "Rojo" (2006), también recibieron la distinción regional.

La ceremonia constituye uno de los dos principales acontecimientos organizados por el canal musical de cable norteamericano MTV, junto con los Video Music Awards (VMA), organizados anualmente en Estados Unidos desde 1984.

La velada de premiación celebrada en la Wembley Arena repleta fue abierta por el norteamericano Eminem, que interpretó por primera vez en público su sencillo "WalK on water", que salió a la venta el viernes. El rapero fue distinguido mejor artista de hip-hop, recompensa que ya recibió en ocho oportunidades desde 1999.

Pero la más destacada fue la actuación del rapero británico Stormzy, que llegó al escenario en un vehículo policial, antes de interpretar el tema "Big For Your Boots" en medio de un despliegue pirotécnico.

El grupo U2, encabezado por el cantante irlandés Bono, fue reconocido "ícono mundial", sucediendo en ese podio a Queen, Whitney Houston, o el Eminem, premiados en ediciones anteriores. Un video del concierto gratuito de la víspera en Trafalgar Square, en pleno corazón de Londres, fue difundido durante la ceremonia.

Nominado en la categoría mejor artista de rock, U2 se quedó sin embargo sin esa estatuilla, que fue para los británicos Coldplay, recompensados por tercer año consecutivo.

Entre otros galardones destacados de la velada figuran Zayn (mejor look), el rapero norteamericano Kendrick Lamar (mejor video), Ed Sheeran (mejor actuación en vivo), el DJ David Guetta (mejor música electrónica) y Thirty Seconds To Mars (mejor música alternativa).

Los premios se atribuyen en función de la votación del público a través de internet, salvo para el mejor video y el mejor artista de alcance mundial (categoría distinta a la del mejor artista), designados por el equipo editorial de MTV.

