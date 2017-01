Las series que estrenarán este 2017

Ciudad de México

Drama, suspenso, acción, superhéroes, el 2017 estará lleno de grandes estrenos en la televisión.

Aquí te compartimos una lista de las series que lanzarán algunas cadenas de tv así como las compañías de streaming. ¿Cuál es la que más esperas?





NETFLIX





Una serie de eventos desafortunados

13 de enero

Descripción: La serie contará la historia de tres hermanos que quedaron huérfanos y a quienes les presentarán a un nuevo tutor, el Conde Olaf, interprado por Neil Patrick Harris.





Iron Fist

17 de marzo

Descripción: La serie narra el nacimiento de Iron Fist, Danny Rand un multimillonario experto en las artes marciales quien tiene la habilidad de invocar el poder del Puño de Hierro.









Los Defensores

Estreno por confirmar

Descripción: La historia une a los superhéroes de Marvel en Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist quienes forman parte del mundo cinematográfico de los superhéroes.

Sense8

5 de mayo

Descripción: El programa que realizaron las hermanas las Wachowski seguirá las aventuras de ocho personas que se encuentran en diferentes partes del mundo y que se encuentran conectadas mentalmente.





Ingobernable

Estreno: Marzo

Descripción: Erik Hayser y Kate del Castillo son los actores que darán vida al presidente de la República Mexicana, Diego Nava y la primera dama Emilia Urquiza.





AZTECA





Desaparecida

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La historia protagonizada por Anette Michele, narra la desaparición de una mujer en una fiesta. Familiares y amigos serán los principales sospechosos.





La fiscal de hierro

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La serie cuenta la historia de una abogada que busca que la policía capture a los responsables de la muerte de su padre, la corrupción y el narcotráfico serán los temas principales.





Nada Personal

Fecha de estreno:Por Confirmar

Descripción: La serie cuenta la historia de Mariana Aragón, a quien incriminan de la muerte de tres periodistasy la vínculan con el narcotráfico.









FOX

The Mick

6 de enero - Estados Unidos

Descripción: La comedia habla sobre las familias disfuncionales, la trama cuenta la historia de Mickey, una mujer que debe mudarse a la ciudad de Greenwich, Connecticut, donde ayuda a criar a los hijos de su hermana multimillonaria, quien junto a su marido se fugan del país.





24 Legacy

5 de febrero - Estados Unidos

Descripción: Eric Carter, un veterano de guerra, deberá trabajar uniendo fuerzas con con el CTU (Unidad Contra Terrorista), poniéndose bajo las órdenes de Rebecca Ingram, una antigua jefa del CTU, casada con un senador de nombre John Donovan.





APB

6 de febrero - Estados Unidos

Descripción: Inspirado en el artículo de la revista The New York Times, 'Who Runs the Streets of New Orleans' de David Amsden, APB es un nuevo drama policial con un toque de alta tecnología.

Making History

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La historia gira en torno a tres amigos que encuentran la manera de viajar en el tiempo.





Shots Fired

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La serie habla sobre el sistema de justicia penal en Estados Unidos y comienza cuando un oficial de policía afro-americano mata a un estudiante universitario blanco desarmado en una pequeña ciudad en Carolina del Norte.





Chicago Justice

Fecha de estreno: Por Confirmar

Descripción: Esta serie cuenta la historia del fiscal del distrito y su equipo, los problemas políticos y sociales serán reflejados.





The CW

The 100 - emporada 4

1 de febrero - Estados Unidos

Descripicón: La cuerta temporada de la serie continúa con el misterio que envuelve a sus personajes. Clarke y compañía enfrentarán una nueva amenaza.





The Originals – Temporada 4

17 de marzo - Estados Unidos

Descripción: Hayley buscará la cura para los males que aquejan a los hermanos Marcel.





Jane the Virgin - Temporada 3

Fecha de estreno: Por Confirmar

Descripción: El triángulo amoroso entre Jane Villanueva, Rafael Solano y Michael Cordero continúan en esta nueva entrega.





Riverdale

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La historia cuenta la vida de Archie quien entrará a su segundo año de secundaria y tendrá la responsabilidad de investigar el trágico asesinato de Jason Blossom.





E! Entertainment

The Arrangement

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: El programa cuenta la vida de una joven actriz llamada Megan Morrison (Christine Evangelista), quien audiciona para una gran película de verano junto a Kyle West (Josh Henderson). Cuando la audición de Megan conduce a una primera cita con Kyle, se le presenta un contrato que podría cambiar su vida para siempre.





ABC

Scandal – Temporada 6

19 de enero - Estados Unidos

Descripción: La trama seguirá las historias de Olivia Pope, Abby Whelan y Quinn Perkins.





Still Star-Crossed

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La trama propone la continuación del clásico de la literatura Romeo y Julieta. En esta ocasión, la historia continuará con la trama de Rosaline. La traición, las intrigas y los romances que no logran culminarse entre los Montescos y Capuletos comienzan a darse a partir de la trágica muerte de los jóvenes amantes.





Downward Dog

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La comedia cuenta los problemas de la vida de Nan desde el punto de vista de su solitario, interesante y filosófico perro. La serie se basa en la serie web del mismo nombre.





Time After Time

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La historia se basa en la novela Kevin Williamson. La historia cuenta el viaje por el tiempo del escritor H. G. Wells.





When We Rise

Fecha de estreno: Por confirmar

Descripción: La serie narra los conflictos personales y políticos que enfrenta el colectivo LGBTTTI en Estados Unidos.





CBS

Training Day

2 de enero - Estados Unidos

Descripción: La serie es la continuidad de la película que dirigió Antoine Fuqua. 15 años después del largometraje, el programa cuenta las aventuras de un detective de la policía de Los Ángeles.





Doubt

15 de febrero - Estados Unidos

Descripción: La historia cuenta las aventuras de Sadie, una exitosa abogada quien enfrenta los retos de su vida profesional y amorosa.





NBC

Emerald City

6 de enero

Descripción: La historia se basa en la novela 'Land of Oz' del escritor L. Frank Baum.

The Blacklist: Redemption

Fecha de estreno

Descripción: La trama cuenta la historia de Tom Keen quien trabaja con Susan Hargrave en una organización de mercenarios que se dedica a resolver los problemas que los gobiernos no se atreven a hacerlo.









