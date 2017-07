Sergio Mayer prepara su regreso al cine

Ciudad de México

A la par de los preparativos del espectáculo "Sólo para mujeres", Sergio Mayer está listo para regresar a la pantalla grande como actor, con un guión de Enrique Rentería.

En entrevista, Sergio Mayer confirmó que la próxima semana presentará a los integrantes de "Sólo para mujeres".

"Tengo galanes maduros y jovencitos", dijo Mayer, quien sonrió ante la pregunta de si él estará nuevamente en el espectáculo, como en su momento lo hizo con los actores Alexis Ayala, Juan Carlos Casasola y Jorge Salinas.

"No, que pasó, yo estoy para cenar mi cocol", dijo Mayer al expresar que el elenco es muy variado en edades, pero todos tienen atributos para ser parte de este concepto.

Destacó que será en septiembre cuando estrene el espectáculo que ahora produce, "es el mejor elenco que hemos tenido en -Sólo para mujeres-, está impresionante, son 14 elementos que están dispuestos a quitarse los pantalones".

Indicó que su hijo Sergio Mayer Mori no es parte del elenco, "no tengo contacto con él desde hace un rato, respeto su tiempo y aunque no estamos disgustados creo que él sabrá cuando quiera verme".

"Mientras tanto estoy optimista con este proyecto", así como con su regreso a la cinematografía en donde filmará una película que aborda la historia de dos hermanos, uno famoso y el otro no, así como sus distintas formas de ver la vida.

Aunque todavía no tiene el nombre de la cinta, aseguró que se trata de un guión interesante, que está escrito especialmente para él.

Indicó que el argumento es de Enrique Rentería, quien actualmente está en la fase final del guión, pues desean filmar en octubre o noviembre.





DAPR