Sean Penn responsabiliza a Netflix si algo le pasa por documental sobre 'El Chapo'

A través de una carta que su abogado envió a Netflix, Sean Penn dijo que la compañía de streaming será responsable si algo llega a ocurrirle luego del estreno del documental El día que conocí a El Chapo, en el que Kate del Castillo cuenta su versión del acercamiento que ambos actores tuvieron con el capo mexicano.

"Por la presente se notifica que habrá sangre en sus manos si esta película causa daños corporales", escribió en la misiva Theodore J. Boutrous Jr., abogado de Penn, según dio a conocer el jueves el diario The New York Times.

"Es profundamente decepcionante que Netflix y sus socios hayan optado por ignorar el peligro extremo que están creando", agreó el abogado, quien a nombre de su cliente exigió la realización de cambios en el documental. Sin embargo, la madrugada del viernes la plataforma de streamingestrenó la película sin cambio alguno.

La molestia del actor se debe a que él considera que el documental da a entender que ayudó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para capturar a El Chapo.

En respuesta a la oposición y críticas de la estrella de Hollywood, el productor del documental, David Broome, señaló: "Nunca decimos en el documental que Sean Penn está confabulado con el Departamento de Justicia de EU".

Asimismo, Netflix emitió un comunicado el viernes, en el que afirmó que "se le dio a Sean Penn la oportunidad de participar en El día que conocí a El Chapo en varias ocasiones y decidió no hacerlo".

"Los eventos que ocurrieron desde la famosa reunión han tenido una amplia cobertura, incluso por el mismo Penn en la revista Rolling Stone y sus comentarios públicos desde entonces. Lo único nuevo en el tema que estamos aportando con esta serie es darle a Kate la oportunidad de finalmente contar su versión de esta historia", agregó la empresa.

También la mañana del viernes, Kate del Castillo concedió una entrevista a Good Morning America. Ahí, la actriz mexicana dijo que Penn "tiene una percepción de lo que pasó y yo tengo otra".

Del Castillo coincidió con la versión de Netflix y dijo que "tratamos de contactarlo muchas veces en el documental y él decidió ignorar las solicitudes y entonces lo vio y ahora quiere hablar y ser parte de él y lo siento, es muy tarde".

Además de la carta enviada por el abogado de Penn a Netflix, el jueves su portavoz, Mark Fabiani, dijo que el estreno del documental era "un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita" por parte de Kate del Castillo y su equipo, "quienes no estuvieron presentes en la entrevista (con El Chapo) y por lo mismo carecen de información de primera mano".

Fabiani sostuvo también que la actriz y Netflix buscaron "crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable".

.@katedelcastillo speaks to @JujuChangABC about her meeting with El Chapo, Sean Penn and her new @netflix documentary #TheDayIMetElChapopic.twitter.com/CO3zTt1YXL