Otra noche exitosa con Scorpions

Guadalajara

Scorpions congregó a poco más de un año después de su anterior visita a la ciudad, a miles de tapatíos que registraban varias generaciones. Quienes estuvieron en el lanzamiento de sus canciones más emblemáticas como los más jóvenes que los descubren apenas, pero ambos con la misma energía.

Por tratarse de domingo, la cita fue más temprano con las 19:00 horas como tiempo de salida. Una enorme manta con el logo de la gira Crazy World Tour cubría el escenario iluminada por reflectores de color azul. Y aunque predominaron las playeras negras, muchas de ellas con el logo de la banda, otras recién estrenadas después de comprarlas en el pequeño tianguis afuera del recinto o en los módulos de mercancía oficial. Pero había muchos más que decidieron romper el protocolo con su vestimenta casual.

Hombres, mujeres, abuelos, nietos, familias completas se levantaron disparados de sus asientos cuando las luces se apagaron a las 19:15 y Klaus comenzó a recitar las líneas de "Going Out With a Bang", del álbum Return to forever, canción que abrió la velada. Desde el primer momento destacó la calidad en el sonido.

Para "Make It Real" la bandera de México adornó las pantallas, una enorme al centro, una abajo de ella en la tarima para la batería y dos a los lados.

"Buenas noches Guadalajara, ¿cómo están?" saludó Klaus a la audiencia de manera efusiva antes de "Is There Anybody There?" a la que le siguió una de las favoritas de siempre "The Zoo".

Después complacieron a los asistentes con un duelo de guitarras y bajo estruendoso. Después el viaje al pasado llevó a los setenta cuando entonaron un popurrí de temas como "Top of the Bill", "Steamrock Fever", "Speedy's Coming", "Catch Your Train" con diseños psicodélicos ilustrando en la pantalla.

"Hace muchos años que comenzamos esto pero nos mantenemos porque construimos esto juntos esta casa en una roca", dijo antes de cantar "We Built This House", uno de los momentos más sobresalientes de la noche.

"¿Cómo se sienten hasta el momento? Después de tanto tiempo regresamos a Guadalajara", dijo para dar paso a "Send me an angel".

Y entonces otro de los momentos más esperados y que cumplió sin problema, la interpretación del éxito "Wind of change”. Por una parte los celulares haciendo de firmamento en el público, los silbidos característicos del tema ya habían despertado gritos eufóricos antes de escucharse incluso una nota, y el público coreó en solitario una buena parte de la canción, y en una parte del coro Klaus cantó en español, haciendo recordar que en su momento el tema fue tan popular que realizaron una versión en nuestro idioma.

Una hora después de comenzado y la energía se mantenía al tope gracias a temas como "Tease Me Please Me" y "Rock 'n' Roll Band". A estos se sumó de inmediato un solo de batería por Mikkey Dee. El instrumento se elevó en su plataforma sostenida por cables que dejó ver bajo ella un set de reflectores que potenció el efecto haciéndolo otro momento destacado del concierto.

En un momento al sonido de sus golpes apareció en pantalla un mosaico de las portadas de todos los discos de Scorpions. El sonido de unas sirenas dio la bienvenida a “Blackout” seguida por "Big City Nights" que anticipaba el final de la noche. En medio de gritos y aplausos los músicos hicieron su despedida falsa. Y para cerrar entregaron otros dos temas clásicos. Primero su balada más exitosa "Still Loving You" también coreada a todo pulmón por los miles de asistentes. Y el clímax de una noche llena de energía no pudo ser otro que "Rock You Like a Hurricane", con Klaus portando la bandera de México, con el estruendo de las guitarras subiendo a otro nivel más la felicidad que ya desbordaba el público.

A las 21:00 horas el sueño terminó, el recuerdo queda y la esperanza de una visita más comienza.

GPE