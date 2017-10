Captan beso entre Sam Smith y actor de '13 Reasons Why'

Ciudad de México

Sam Smith y el actor Brandon Flynn, famoso por su personaje de Justin Foley en la serie de Netflix 13 Reasons Why, pasearon juntos por las calles de Greenwich Village, en Nueva York, donde fueron captados dándose un beso.

Con ropa casual, ambas celebridades caminaron a ratos abrazados o tomados de la mano.

Sobre su vida sentimental, Sam Smith señaló que fue el desamor el que lo llevó a la cima. El sencillo I'm Not the Only One estuvo inspirado en un chico del cual estuvo enamorado, pero que no le correspondía. Cuando el cantante ganó el grammy, le agradeció por romperele el corazón.

"Quiero dar las gracias al hombre que inspiró esta grabación, del que me enamoré el año pasado. Muchas gracias por romper mi corazón porque me diste cuatro premios Grammy", dijo al aceptar uno de los gramófonos durante la ceremonia celebrada en febrero de 2015.

Smith se declaró abiertamente gay previo al lanzamiento de su disco anterior. Durante una conversación con Ellen DeGeneres a fines de 2014 señaló: "Sentí que tenía que mencionarlo antes de sacar mi disco. Si lo hacía después, la gente probablemente pensaría que estaba mintiendo para vender discos, lo cual no es el caso", expresó.

Por su parte, Brandon Flynn compartió con el público su orientación sexual en mayo de este año, tras el éxito de 13 Reasons Why. Con un cortometraje, el actor anunció su relación con Miles Heizer, quien también actuó en la serie de Netflix, en el personaje de Alex Standall.

Si quieres ver las fotos de Sam Smith y Brandon Flynn juntos, da clic aquí.





