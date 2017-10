Sam Smith anuncia concierto en Monterrey

Monterrey

El cantante y compositor Sam Smith anunció su próximo concierto en Monterrey para presentar su nuevo material “The Thrill Of It All".

Tras haber revelado la portada y nombre de su nuevo álbum, el pasado 5 de octubre, este viernes la página oficial de Facebook de la Arena Monterrey confirmó la visita de Smith, que será el 25 de julio del 2018 a las 21:00.

El artista británico, debutó en 2014 con su álbum “In the Lonely Hour”, del cual se desprende su éxito más grande “I’m not the only one”, sencillo que llegó a la posición número 2 en el Billboard Hot 100.

La fecha será el día 25 de julio de 2018 a las 21:00, en el recinto ubicado en el Parque Fundidora.

Los boletos se venderán a través de la página de Super Boletos, Palacio de Hierro, en taquillas de la Arena Monterrey, Innova Sport y tendrán un precio de entre 450 hasta los 3 mil 250 pesos.

Sin embargo, se abrirán dos fechas para la compra de boletos, la venta fan club será el miércoles 11 de octubre de 2017 a partir de las 10:00 y para el público en general será el jueves 12 de octubre de 2017 a las 11:00.