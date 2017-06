Salma Hayek sorprende con atrevida fotografía

Ciudad de México

Salma Hayek dejó boquiabiertos a sus miles de seguidores en las redes sociales con una fotografía que compartió en Instagram.

La actriz de Cómo ser un Latin Lover dejó al descubierto la parte superior de su cuerpo y acompañó la imagen con el siguiente mensaje.

"When the party is over... cuando se acaba la fiesta... #night #fiesta #stolenmoment".

En la instantánea se ve a Hayek con su espalda descubierta y posando frente al espejo de un baño.

"Wow.... Tanta belleza me corta las palabras.... La imagen sobrepasa la expectativa pero no la imaginación.... Por siempre admirador de tu persona y belleza.... Eres la esencia viva del sueño del hombre", "super hermosa","qué hermosa mi mexicana bella", "Bellísima dama" son algunos de los comentarios que se leen en su fotografía.

Recientemente la actriz veracruzana habló acerca de los latinos y la importancia de tener el coraje para enfrentar la discriminación en Estados Unidos.

Señaló que es importante enfrentar los malos tratos para salir adelante y ser mejores personas.

"Yo les agradezco, porque si no la hubiera pasado tan mal, no me hubiera esforzado a hacer lo mejor".



